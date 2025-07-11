Общество 11.07.2025 в 12:01

50 кошек в Улан-Удэ ищут хозяев

Ранее их держала семейная пара в однокомнатной квартире
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
50 кошек в Улан-Удэ ищут хозяев

Волонтёры спасают кошек, котов и котят, которых развела в своей однокомнатной квартире семейная пара. Животные жили впроголодь - у хозяев не хватало средств на такое большое количество животных, сообщает Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Теперь главная задача - найти каждой кошке любящую семью. Всех котов можно посмотреть здесь (https://t.me/koshki_03)

Волонтёры готовы поддержать новых хозяев. Они доставят котика по городу или в радиусе 50 км. Если вы из другого города, то отправят пушистика после всех прививок. При необходимости свозят на стерилизацию, некоторые коты уже стерилизованы.

- Важно: этим котикам, пережившим непростую жизнь, может понадобиться время, чтобы привыкнуть к новому дому. Но с вашей заботой они станут самыми преданными друзьями! Пожалуйста, будьте готовы к ответственности: если передумаете, котик вернётся в трудные условия, - говорят волонтеры.

Если взять кота нет возможности, то можно принести им корм или наполнитель.

Корм можно принести в зоомагазины города (Дружок, Томас, Н2О и пр.) и оставить их там, или в магазин «Asia Market 03» (в ТРЦ «People`s Park», КТК «GALAXY», и магазин по ул. Ключевская улица, 54в/2).

 

Фото: loon.site

Все новости

В Улан-Удэ выберут самый красивый двор
11.07.2025 в 12:53
Более 200 семей из Бурятии зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»
11.07.2025 в 12:38
Жители Бурятии незаконно срубили лес на миллионы рублей
11.07.2025 в 12:35
В Бурятии на федеральной трассе перевернулась «Тойота»
11.07.2025 в 12:26
В фотоловушку Тункинского нацпарка попал маленький кабанчик
11.07.2025 в 12:22
Мэрия Улан-Удэ передала еще одну машину десантникам
11.07.2025 в 12:14
50 кошек в Улан-Удэ ищут хозяев
11.07.2025 в 12:01
В Забайкалье разрешили ходить в сгоревшие леса
11.07.2025 в 11:48
Доллар падает, удешевляя импорт
11.07.2025 в 11:29
На Байкале наглый медведь сорвал туристам отдых
11.07.2025 в 11:22
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Улан-Удэ выберут самый красивый двор
Конкурс стартует с 15 июля
11.07.2025 в 12:53
Более 200 семей из Бурятии зарегистрировались на конкурс «Это у нас семейное»
Главный приз конкурса – 5 миллионов рублей
11.07.2025 в 12:38
В фотоловушку Тункинского нацпарка попал маленький кабанчик
На видео животное увлеченно кушает свежую зелень с корешками
11.07.2025 в 12:22
Мэрия Улан-Удэ передала еще одну машину десантникам
Вместе с ней на фронт поедут посылки для бойцов
11.07.2025 в 12:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru