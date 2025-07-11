50 кошек в Улан-Удэ ищут хозяев

Волонтёры спасают кошек, котов и котят, которых развела в своей однокомнатной квартире семейная пара. Животные жили впроголодь - у хозяев не хватало средств на такое большое количество животных, сообщает Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Теперь главная задача - найти каждой кошке любящую семью. Всех котов можно посмотреть здесь (https://t.me/koshki_03)

Волонтёры готовы поддержать новых хозяев. Они доставят котика по городу или в радиусе 50 км. Если вы из другого города, то отправят пушистика после всех прививок. При необходимости свозят на стерилизацию, некоторые коты уже стерилизованы.

- Важно: этим котикам, пережившим непростую жизнь, может понадобиться время, чтобы привыкнуть к новому дому. Но с вашей заботой они станут самыми преданными друзьями! Пожалуйста, будьте готовы к ответственности: если передумаете, котик вернётся в трудные условия, - говорят волонтеры.

Если взять кота нет возможности, то можно принести им корм или наполнитель.

Корм можно принести в зоомагазины города (Дружок, Томас, Н2О и пр.) и оставить их там, или в магазин «Asia Market 03» (в ТРЦ «People`s Park», КТК «GALAXY», и магазин по ул. Ключевская улица, 54в/2).

Фото: loon.site