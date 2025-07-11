Мэрия Улан-Удэ передала еще одну машину десантникам

«В этот раз наше автотранспортное управление подготовило на СВО УАЗик. Мы его отремонтировали и оснастили всем необходимым, чтобы он мог проехать где угодно и когда угодно. На этой машине ребята смогут доставлять необходимую помощь, продукты и добираться до местоназначения. Машина поедет не пустая. Наши ТОСы подготовили маскировочные сети, собрали для них посылки и средства личной гигиены», - рассказал в соцсетях мэр города Игорь Шутенков.











Мэрия Улан-Удэ передала еще одну машину 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.Как сообщил мэр, городская администрация регулярно оказывает помощь нашим бойцам на передовой и отправляет все необходимое на фронт.«В Бурятии по-прежнему и в полном объеме работают все программы поддержки воинов СВО и их семей. Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы», - отметил градоначальник.