Общество 11.07.2025 в 12:14

Мэрия Улан-Удэ передала еще одну машину десантникам

Вместе с ней на фронт поедут посылки для бойцов
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Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ передала еще одну машину десантникам
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэрия Улан-Удэ передала еще одну машину 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. 

«В этот раз наше автотранспортное управление подготовило на СВО УАЗик. Мы его отремонтировали и оснастили всем необходимым, чтобы он мог проехать где угодно и когда угодно. На этой машине ребята смогут доставлять необходимую помощь, продукты и добираться до местоназначения. Машина поедет не пустая. Наши ТОСы подготовили маскировочные сети, собрали для них посылки и средства личной гигиены», - рассказал в соцсетях мэр города Игорь Шутенков. 


Как сообщил мэр, городская администрация регулярно оказывает помощь нашим бойцам на передовой и отправляет все необходимое на фронт. 

«В Бурятии по-прежнему и в полном объеме работают все программы поддержки воинов СВО и их семей. Из бюджетов всех уровней в республике оказывается максимальная помощь и на передовую, и на социальные программы», - отметил градоначальник.
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