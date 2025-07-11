В фотоловушку Тункинского нацпарка попал маленький кабанчик. На видео животное увлеченно кушает свежую зелень с корешками.

- Представляете себе идеального садовника, способного аккуратно удалять сорняки вместе с корнями? Вот именно таким мастером оказался герой сегодняшнего поста - очаровательный молоденький кабанчик, пойманный камерой фотоловушки в Тункинском национальном парке, - прокомментировали сотрудники нацпарка.

На видео маленький кабанчик увлечённо занимается любимым делом — методично уничтожает свежую зелень прямо с корешками.

Основной рацион кабанов состоит из травы и молодых растений. Они также обожают лакомиться древесной корой и небольшими кустарниками.

Однако кабаны не ограничиваются растительной пищей. Иногда они включают в свое меню и мясные продукты, такие как грызуны (крысы и мыши), насекомые (гусеницы и жуки), змеи и даже маленькие ящерицы. Эти дополнительные ингредиенты особенно важны весной и летом, когда запасы энергии особенно необходимы животным.

Фото: скриншот видео, Тункинский нацпарк