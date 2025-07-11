Общество 11.07.2025 в 12:22

В фотоловушку Тункинского нацпарка попал маленький кабанчик

На видео животное увлеченно кушает свежую зелень с корешками
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Текст: Служба информации "Номер один"
В фотоловушку Тункинского нацпарка попал маленький кабанчик

В фотоловушку Тункинского нацпарка попал маленький кабанчик. На видео животное увлеченно кушает свежую зелень с корешками.

- Представляете себе идеального садовника, способного аккуратно удалять сорняки вместе с корнями? Вот именно таким мастером оказался герой сегодняшнего поста - очаровательный молоденький кабанчик, пойманный камерой фотоловушки в Тункинском национальном парке, - прокомментировали сотрудники нацпарка.

На видео маленький кабанчик увлечённо занимается любимым делом — методично уничтожает свежую зелень прямо с корешками.

Основной рацион кабанов состоит из травы и молодых растений. Они также обожают лакомиться древесной корой и небольшими кустарниками.

Однако кабаны не ограничиваются растительной пищей. Иногда они включают в свое меню и мясные продукты, такие как грызуны (крысы и мыши), насекомые (гусеницы и жуки), змеи и даже маленькие ящерицы. Эти дополнительные ингредиенты особенно важны весной и летом, когда запасы энергии особенно необходимы животным.

 

Фото: скриншот видео, Тункинский нацпарк

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