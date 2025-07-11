Общество 11.07.2025 в 12:53

В Улан-Удэ выберут самый красивый двор

Конкурс стартует с 15 июля
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выберут самый красивый двор

С 15 июля по 15 августа 2025 года в столице Бурятии состоится конкурс на звание лучшего двора. Конкурс пройдет в несколько этапов: подача заявок, предварительный отбор, финальный тур, подведение итогов. Специальная городская комиссия посетит каждый объект.

— Будут оцениваться чистота и порядок, эстетическое оформление, наличие указателей улиц и домов, озеленение и благоустройство, состояние дорожек и детских площадок. Участие в конкурсе позволит вам показать достигнутые успехи и обменяться положительным опытом, - рассказала начальник отдела жилищного хозяйства комитета городского хозяйства Альбина Базарова.

Заявки принимаются с 15 по 25 июля 2025 года непосредственно в администрациях районов города.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте администрации Улан-Удэ.

 

Фото: loon.site

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