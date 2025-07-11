Общество 11.07.2025 в 14:32

В Улан-Удэ обустраиваются дороги с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан

На дорогах будут предусмотрены тактильные плитки, удобные съезды, заниженные бордюры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ обустраиваются дороги с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан

Этим летом по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраиваются 11 участков дорог. По каждому участку предусмотрены мероприятия беспрепятственного доступа и комфортного передвижения для маломобильных граждан. Мероприятия включают устройство тактильной плитки, организацию удобных съездов с тротуаров, установку заниженных бордюров и другие элементы, обеспечивающие комфортное перемещение.

- Мы понимаем важность комфортного передвижения для каждого жителя нашего города, поэтому особое внимание уделяем созданию доступной среды на наших дорогах. Благоустройство ведется с учетом потребностей маломобильных граждан, обеспечивая удобный доступ, — отметил руководитель Дирекции по развитию транспортной инфраструктуры Улан-Удэ Максим Баглаев.



Например, на улице Пушкина предусмотрено улучшение условий для пешеходов на протяжении всей улицы. Здесь будут предусмотрены тротуары в дополнительных местах. Пешеходные переходы будут оснащены специальной тактильной плиткой, позволяющей лучше ориентироваться слабовидящим гражданам. Также будут предусмотрены перильные пешеходные ограждения для повышения безопасности пешеходов.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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