В Улан-Удэ обустраиваются дороги с учетом безбарьерной среды для маломобильных граждан

Этим летом по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраиваются 11 участков дорог. По каждому участку предусмотрены мероприятия беспрепятственного доступа и комфортного передвижения для маломобильных граждан. Мероприятия включают устройство тактильной плитки, организацию удобных съездов с тротуаров, установку заниженных бордюров и другие элементы, обеспечивающие комфортное перемещение.

- Мы понимаем важность комфортного передвижения для каждого жителя нашего города, поэтому особое внимание уделяем созданию доступной среды на наших дорогах. Благоустройство ведется с учетом потребностей маломобильных граждан, обеспечивая удобный доступ, — отметил руководитель Дирекции по развитию транспортной инфраструктуры Улан-Удэ Максим Баглаев.









Например, на улице Пушкина предусмотрено улучшение условий для пешеходов на протяжении всей улицы. Здесь будут предусмотрены тротуары в дополнительных местах. Пешеходные переходы будут оснащены специальной тактильной плиткой, позволяющей лучше ориентироваться слабовидящим гражданам. Также будут предусмотрены перильные пешеходные ограждения для повышения безопасности пешеходов.

Фото: администрация Улан-Удэ