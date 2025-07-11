В Улан-Удэ трамвайные пути ремонтируют на самом сложном участке

В Улан-Удэ продолжается ремонт трамвайных путей. Как сообщил мэр города Игорь Шутенков в своем телеграм-канале, сейчас ремонтные работы идут на самом непростом участке - под путепроводом на проспекте 50-летия Октября. Из-за небольшого пространства там трудно развернуться крупной технике. Поэтому трамвайные пути с новыми рельсами там собирают прямо на месте.«На данном участке заменим около 800 метров путей. В дополнение ещё будет произведена алюминотермитная сварка. Это позволит сделать ход трамваев плавным и спокойным, а значит и пассажирам будет комфортнее», - рассказал мэр.По словам градоначальника, все работы проводятся в ночное время. А для удобства водителей движение на дороге перекрывается только по одной полосе.