Общество 11.07.2025 в 15:17

В Бурятии сокращаются детские дома

Большинство детей в республике устраивают в приемные семьи
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии сокращаются детские дома

В Бурятии сокращаются детские дома. Вместо детдомов в Бурятии стараются сохранять кровные семьи, а если это невозможно – то устраивать детей в приемные.

Как показала Всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства, которая весной этого года работала и в Бурятии, зачастую дети помещаются в соцучреждения, когда их родители попадают в трудную жизненную ситуацию, в том числе финансовую, либо не могут самостоятельно справиться с зависимостями.

Необходимо не просто забирать детей из семьи, а оказывать помощь детям и родителям, не разлучая их друг с другом.

- Профилактика социального сиротства, сохранение кровной семьи и семьесбережение являются важными направлениями государственной семейной политики России. Эти меры направлены на предотвращение попадания детей в специализированные учреждения и поддержание целостности семьи, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

К примеру, в 2022 году Центр для детей-сирот «Парус» был реорганизован и присоединен к Хоринскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних и действует в качестве стационарного отделения. В отделении работают 28 человек, проживают 22 ребенка, из них 5 выпускников, которые в этом году поступают в профессиональные учебные заведения. Остальные дети до начала учебного года будут устроены в семьи или переведены в другие учреждения для детей-сирот.

Телефон регионального оператора банка данных детей, оставшихся без попечения родителей: 8(3012)447584

С анкетами детей можно ознакомиться на сайте усыновите.рф, для этого необходимо выбрать регион «Республика Бурятия».

Для справки:

В Республике Бурятия проживает 4486 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2019 года их число сократилось почти на 900 человек, а с 2015 года на более чем 1200 человек.

На сегодня 94% или 4236 детей находятся на воспитании в 2807 замещающих семьях. Это семьи опекунов, которыми, как правило, являются близкие родственники детей, и приемные семьи.

 

Фото: loon.site

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