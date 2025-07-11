В туристических местах Бурятии будут созданы временные пункты полиции

В популярных туристических местах Бурятии будут созданы временные пункты полиции. Это связано с ростом числа преступлений в курортных местах.

- С начала летнего сезона в курортных местах зарегистрировано 13 преступлений. Большая часть из них - 12 фактов - кражи имущества, 9 из которых зафиксированы на озере Щучьем Селенгинского района. Практически все преступления были совершены ночью в выходные дни с побережья водоемов и на туристических базах. При этом объектами хищений в большинстве случаев стали сотовые телефоны, а все потерпевшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, - сообщили в МВД Бурятии.

Для сравнения за весь летний курортный сезон 2024 года на территории региона было зарегистрировано 41 преступление в зонах массового отдыха, в том числе 39 краж.

Временные пункты полиции будут созданы в местностях: оз. Щучье в Селенгинском районе, с. Максимиха и п. Монахово Баргузинского района, с. Горячинск Прибайкальского района, природный парк «Шумак» Окинского района.

Также охрана общественного порядка осуществляется в местности Вышка и в п. Аршан Тункинского района, местностях «Хакусы» и «Слюдянские озера» Северо-Байкальского района.

Фото: Номер один