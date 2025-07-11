Общество 11.07.2025 в 18:01

Жительница Бурятии лишилась авто из-за пьяного мужа

Мужчина сел за руль нетрезвым и попался ГИБДД

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии лишилась авто из-за пьяного мужа

В январе 2025 года улан-удэнец приехал в Еравнинский район к своим родственникам. Мужчина выпил «за встречу» и после этого поехал в соседнее село за рыбой. На обратном пути его остановили сотрудники ДПС. От прохождения освидетельствования он отказался, так как понимал, что прибор все равно покажет наличие алкоголя.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда горожанин выпивал и после этого садился за руль. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по статье за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

В судебном мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Он попросил суд не конфисковывать автомобиль. Сказал, что машину купила его жена в 2018 году.

Еравнинский районный суд признал улан-удэнца виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.

Кроме того, суд установил, что пара заключила брак заключен в 2011 году и автомобиль является совместно нажитым имуществом, общей собственностью супругов. Поэтому суд конфисковал принадлежащий им автомобиль, так как он использовался подсудимым при совершении преступления.


Фото: "Номер один"

 

Теги
автомобиль суд еравнинский район

Все новости

Жительница Бурятии лишилась авто из-за пьяного мужа
11.07.2025 в 18:01
В Улан-Удэ откроется первая в России творческая мастерская флорентийской мозаики
11.07.2025 в 17:44
В туристических местах Бурятии будут созданы временные пункты полиции
11.07.2025 в 17:19
Мужчина и ребенок погибли в жутком ДТП в Бурятии
11.07.2025 в 17:07
В 2026 году в Кабанске откроется новое молодежное пространство
11.07.2025 в 17:01
Мастера из Бурятии стали победителями Всероссийского конкурса
11.07.2025 в 16:49
В Бурятии электросамокат чуть не уничтожил жилье
11.07.2025 в 16:39
В детскую школу искусств в Турунтаево привезут пианино и балалайки
11.07.2025 в 16:12
Иркутянин украл и пропил сбережения пенсионерки из Бурятии
11.07.2025 в 15:58
Жилой дом сгорел в Улан-Удэ
11.07.2025 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В туристических местах Бурятии будут созданы временные пункты полиции
Это связано с ростом числа преступлений в курортных местах
11.07.2025 в 17:19
В Улан-Удэ нашли множество нарушений в кафе китайской кухни
В заведение наведались сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора
11.07.2025 в 15:23
В Бурятии сокращаются детские дома
Большинство детей в республике устраивают в приемные семьи
11.07.2025 в 15:17
В Улан-Удэ трамвайные пути ремонтируют на самом сложном участке
Там негде развернуться тяжелой технике
11.07.2025 в 14:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru