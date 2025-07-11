Жительница Бурятии лишилась авто из-за пьяного мужа

В январе 2025 года улан-удэнец приехал в Еравнинский район к своим родственникам. Мужчина выпил «за встречу» и после этого поехал в соседнее село за рыбой. На обратном пути его остановили сотрудники ДПС. От прохождения освидетельствования он отказался, так как понимал, что прибор все равно покажет наличие алкоголя.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда горожанин выпивал и после этого садился за руль. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по статье за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

В судебном мужчина вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Он попросил суд не конфисковывать автомобиль. Сказал, что машину купила его жена в 2018 году.

Еравнинский районный суд признал улан-удэнца виновным и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.

Кроме того, суд установил, что пара заключила брак заключен в 2011 году и автомобиль является совместно нажитым имуществом, общей собственностью супругов. Поэтому суд конфисковал принадлежащий им автомобиль, так как он использовался подсудимым при совершении преступления.





Фото: "Номер один"