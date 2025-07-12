Общество 12.07.2025 в 16:45

Федук признался Бурятии в любви

В республике продолжается культурное событие лета: фестиваль «Голос Кочевников»
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Текст: Станислав Сергеев
Федук признался Бурятии в любви
В пятницу, 11 июля в местности «Ацагат» в Бурятии стартовал масштабный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». На него приехало множество артистов, коллективов и любителей музыки и свободы со всей страны и из-за рубежа.

В первый день фестиваля выступил популярный в России артист Федук, а по итогу дня признался, что «Голос кочевников» и Бурятия это — «Дикая любовь». 

Сегодня хедлайнером вечера станет певица Максим.

Фото: скриншот

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с 9 по 15 июля

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