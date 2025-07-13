Общество 13.07.2025 в 09:54

В Кабанском районе модернизируют детский лагерь

В лагере отдыхают дети со всей республики, а также из соседнего региона
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Кабанском районе модернизируют детский лагерь

В Кабанском районе модернизируют детский лагерь. В лагере отдыхают дети со всей республики, а также из соседнего региона. Об этом сообщил глава Бурятии по итогам посещения лагеря «Орленок» во время рабочей поездки в район.

В лагере отдыхают дети со всей республики, а также из соседнего региона. Он принимает до 95 ребят за смену. В этом году планируется отдых 285 воспитанников за все смены.

- На территории проведен ряд капремонтов: обновлены корпуса, столовая, прачечная, отремонтировано ограждение. Продолжается оснащение лагеря новой мебелью, техникой и оборудованием. Также установлены системы видеонаблюдения и наружного освещения, обеспечено автономное водоснабжение и отопление, - сообщили в правительстве Бурятии.

В числе приоритетных задач - строительство спортивных и игровых площадок; улучшение благоустройства территории; модернизация жилого фонда и создание новых пространств для допобразования.

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

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правительство бурятии алексей цыденов

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