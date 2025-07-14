Общество 14.07.2025 в 09:18
Александр Бастрыкин заинтересовался новостройками в Улан-Удэ
Также он взял на контроль проблему жителей Баргузинского района
Текст: Андрей Константинов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль сразу две проблемы жителей Бурятии, на которые не реагировали местные власти. Это мосты в Баргузинском районе и новостройки в Улан-Удэ.
«На протяжении длительного времени мосты через реку Гусиху и реку Шанталык находятся в непригодном состоянии: деревянные конструкции разрушаются, ограждения отсутствуют, имеется угроза обрушения. В результате проезд транспортных средств затруднен. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», - рассказали в следственном ведомстве о проблеме жителей Баргузинского района.
Что касается Улан-Удэ, то там речь идет о введении в эксплуатацию жилых комплексов «Восточные ворота» и «Новый 102» с допущенными застройщиком нарушениями.
«До настоящего времени компанией придомовые территории не оборудованы тротуарами и подъездными путями, не осуществлено их благоустройство, а также не обеспечен безопасный доступ к детским игровым площадкам. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», - отметили в Информационном центре СК России.
Александр Бастрыкин поручил местным следователям разобраться в этих ситуациях, проведя процессуальные проверки. Об их результатах будет доложено главе СК России.
«На протяжении длительного времени мосты через реку Гусиху и реку Шанталык находятся в непригодном состоянии: деревянные конструкции разрушаются, ограждения отсутствуют, имеется угроза обрушения. В результате проезд транспортных средств затруднен. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», - рассказали в следственном ведомстве о проблеме жителей Баргузинского района.
Что касается Улан-Удэ, то там речь идет о введении в эксплуатацию жилых комплексов «Восточные ворота» и «Новый 102» с допущенными застройщиком нарушениями.
«До настоящего времени компанией придомовые территории не оборудованы тротуарами и подъездными путями, не осуществлено их благоустройство, а также не обеспечен безопасный доступ к детским игровым площадкам. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», - отметили в Информационном центре СК России.
Александр Бастрыкин поручил местным следователям разобраться в этих ситуациях, проведя процессуальные проверки. Об их результатах будет доложено главе СК России.
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