Александр Бастрыкин заинтересовался новостройками в Улан-Удэ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль сразу две проблемы жителей Бурятии, на которые не реагировали местные власти. Это мосты в Баргузинском районе и новостройки в Улан-Удэ.«На протяжении длительного времени мосты через реку Гусиху и реку Шанталык находятся в непригодном состоянии: деревянные конструкции разрушаются, ограждения отсутствуют, имеется угроза обрушения. В результате проезд транспортных средств затруднен. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли», - рассказали в следственном ведомстве о проблеме жителей Баргузинского района.Что касается Улан-Удэ, то там речь идет о введении в эксплуатацию жилых комплексов «Восточные ворота» и «Новый 102» с допущенными застройщиком нарушениями.«До настоящего времени компанией придомовые территории не оборудованы тротуарами и подъездными путями, не осуществлено их благоустройство, а также не обеспечен безопасный доступ к детским игровым площадкам. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», - отметили в Информационном центре СК России.Александр Бастрыкин поручил местным следователям разобраться в этих ситуациях, проведя процессуальные проверки. Об их результатах будет доложено главе СК России.