Общество 14.07.2025 в 09:41

На круговой развязке у «Беркута» в Улан-Удэ поставят светофоры

Власти хотят снизить аварийность на оживленном перекрестке
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Текст: Андрей Константинов
На круговой развязке у «Беркута» в Улан-Удэ поставят светофоры
Власти Улан-Удэ прорабатывают вопрос улучшения организации движения на круговой развязке в 20а квартале Улан-Удэ. Это один из крупнейших перекрестков города с большим транспортным потоком. Там практически ежедневно происходят аварии.

Как рассказал первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, транспортный эксперт Вадим Горбачев совместно с командой провел анализ транспортных потоков и разработал три варианта: выделенные правые повороты, «турбированное кольцо», светофорное регулирование.

«По результатам моделирования лучшим вариантом признано светофорное регулирование. Схема организует движение по заранее заданным траекториям уже на въезде, что снижает число конфликтных точек, повышает безопасность и упрощает восприятие схемы для водителей. Также требует минимальных изменений в существующем дорожном полотне, что снижает затраты на реализацию и позволяет быстро внедрить без масштабных строительных работ», - сообщил Сергей Гашев.

По словам чиновника, также эксперты рекомендуют организовать на перекрестке наземные пешеходные переходы, перенести к перекрестку и расширить трамвайные платформы для снижения пути пешеходов и короткой пересадки между трамвайными путями.

«Все наработки взяли в работу», - заявил первый заммэра. Однако, когда будет реализована задумка со светофорами, чиновник не сообщил.
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