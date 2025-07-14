Общество 14.07.2025 в 09:56

В районе Бурятии запретили выпас скота

Это связано с проведением ралли
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Текст: Андрей Константинов
В районе Бурятии запретили выпас скота
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии сегодня на один день запретили выпас скота в Селенгинском районе. Это связано с прохождением по территории района маршрута ралли «Шелковый путь», сообщает «Селенга-инфо.24/7».

«Владельцам сельскохозяйственных животных необходимо перевести скот на стойловое содержание. Не соблюдение ограничительных мер может привести к назначению административного штрафа», - предупредили местных жителей в районном Управлении сельского хозяйства.

Напомним, ранее администрация Иволгинского района обратилась к жителям с просьбой следить за своим скотом во время ралли «Шелковый путь».

15-й международный ралли-марафон «Шёлковый путь» (16+) состоится с 12 по 22 июля и пройдет в том числе по территории Бурятии. Для региона это уже второй опыт участия в одном из крупнейших международных автоспортивных проектов.

Торжественный старт всей гонки состоится 12 июля в Иркутске. Далее маршрут пройдет вдоль побережья Байкала, через Байкальск, и 14 июля караван ралли прибудет в Бурятию. Старт регионального этапа будет дан в городе Бабушкин, после чего участники проследуют к финишу в селе Харгана (Селенгинский район).
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