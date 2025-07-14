В Бурятии прокуроры наведались в школьную столовую

В Мухоршибирском районе Бурятии прокуратура провела проверку санитарно-эпидемиологического законодательства в школе и детском саду. В ее ходе выявлен целый ряд нарушений.«Установлено, что в пищеблоках образовательных учреждений при приготовлении горячего питания используется ненадлежащая посуда. Персонал готовит пищу без одноразовых перчаток, а уборочный инвентарь расположен рядом со столом для чистой посуды. Дезинфицирующие средства находятся на столе для выдачи еды, контейнеры для отходов не оборудованы крышкам, столовая мебель имеет дефекты покрытия, что препятствует её дезинфекции», - перечислили выявленные нарушения в надзорном ведомстве.По итогам проверки должностные лица учреждений привлечены к административной ответственности и оштрафованы. На данный момент все выявленные нарушения устранены.