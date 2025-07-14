Общество 14.07.2025 в 10:41

Мэрия Улан-Удэ предупредила об ответственности за нескошенную траву

В столице Бурятии уже идут «травяные» рейды
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Текст: Петр Санжиев
Мэрия Улан-Удэ предупредила об ответственности за нескошенную траву
Фото: архив «Номер один»
Чиновники мэрии Улан-Удэ указывают, что слишком высокая трава портит внешний вид города, а также ухудшает положение в пожароопасный период. Правила, действующие в столице Бурятии, установили, что траву надо косить, если её высота превышает 15 сантиметров. Ликвидировать нарушение надо в течение недели с момента, когда превышена эта отметка. 

За непринятие необходимых мер для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц: от 5 до 10 тыс. рублей, а на юрлиц: от 25 до 50 тыс. рублей. 

Провинившимся уже направлено более 20 требований о явке в соответствующий орган для дачи пояснений по выявленным фактам. В том числе, по домам частного сектора, владельцы которых должны бороться с травой за своим забором на улицу. Около 15 предписаний направлено управляющим организациям. По словам чиновников, те ответственно подходят к ним, и все предписания исполнены. Скашивать траву рекомендуется до высоты 3-5 сантиметров.
Теги
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