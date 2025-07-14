Общество 14.07.2025 в 11:54

Прокуратура Бурятии исправила ситуацию в здравоохранении

Недофинансирование бесплатной медицины в республике составляло сотни миллионов
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Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии исправила ситуацию в здравоохранении
Фото: архив «Номер один»
Прокуратура Бурятии в ходе проверки обнаружила дефицит финансирования Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год. Он превышал 700 миллионов рублей.

«В этой связи прокуратура внесла заместителю председателя правительства республики представление. Также в суд направлен административный иск о признании программы недействующей в части утвержденных объемов финансирования. В результате принятых мер в мае и июне этого года в региональный закон о бюджете внесены изменения, программа государственных гарантий дополнительно профинансирована на 714 млн рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, выделенные средства направлены на приобретение оборудования для медицинских организаций, вакцинацию граждан, увеличение денежной компенсации питания донорам крови, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями льготных категорий граждан, в том числе страдающих сахарным диабетом и орфанными заболеваниями.
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