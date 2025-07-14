Общество 14.07.2025 в 12:08

В парке «Юбилейный» работает школа оздоровления пенсионеров

Теперь ветераны не только занимаются оздоровительной гимнастикой, но и осваивают национальные игры
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Текст: Служба информации "Номер один"
В парке «Юбилейный» работает школа оздоровления пенсионеров

Каждый четверг с 16:00 до 20:00 в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ работает школа оздоровления пенсионеров «Модуль здоровья» (возрастное ограничение 18+).

В 2024 году программа расширилась: теперь ветераны не только занимаются оздоровительной гимнастикой, но и осваивают национальные игры. Особой популярностью пользуется бурятская игра «Шагай наадан», в которую участники играют с большим азартом. Также в программе — шашки, домино и танцы.

– Эти занятия дают не только физическую активность, но и радость общения, возможность учиться новому- рассказала руководитель группы Елизавета Трофимова.

Школа работает с 2012 года и продолжает развиваться. В планах — мастер-классы, выездные мероприятия и включение новых национальных игр. Цель проекта — поддержать здоровье, активность и культурную связь поколений.

РАСПИСАНИЕ:

ПАРК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Понедельник - 18:00-20:00 - Актерское искусство.

Вторник - 18:00-20:00 - Мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному искусству.

Среда - 16:00-20:00 - Мастер-классы по монтажу видео на телефоне.

Четверг - 16:00-20:00 - Настольные игры, танцы, мастер-классы.

Пятница - 16:00-20:00 – Игротека, а с 18:00 до 20:00 – Караоке.

ПАРК Д.Ж. ЖАНАЕВА, ГЕОКУПОЛ

Суббота - 18:00-20:00 - Песни под открытым небом с синтезатором и гитарой

Каждое утро по будням с 9:00 - Зарядка «Байкальский метод»

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: Номер один

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