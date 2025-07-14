В парке «Юбилейный» работает школа оздоровления пенсионеров

Каждый четверг с 16:00 до 20:00 в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ работает школа оздоровления пенсионеров «Модуль здоровья» (возрастное ограничение 18+).

В 2024 году программа расширилась: теперь ветераны не только занимаются оздоровительной гимнастикой, но и осваивают национальные игры. Особой популярностью пользуется бурятская игра «Шагай наадан», в которую участники играют с большим азартом. Также в программе — шашки, домино и танцы.

– Эти занятия дают не только физическую активность, но и радость общения, возможность учиться новому- рассказала руководитель группы Елизавета Трофимова.

Школа работает с 2012 года и продолжает развиваться. В планах — мастер-классы, выездные мероприятия и включение новых национальных игр. Цель проекта — поддержать здоровье, активность и культурную связь поколений.

РАСПИСАНИЕ:

ПАРК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»



Понедельник - 18:00-20:00 - Актерское искусство.



Вторник - 18:00-20:00 - Мастер-классы по живописи и декоративно-прикладному искусству.



Среда - 16:00-20:00 - Мастер-классы по монтажу видео на телефоне.



Четверг - 16:00-20:00 - Настольные игры, танцы, мастер-классы.



Пятница - 16:00-20:00 – Игротека, а с 18:00 до 20:00 – Караоке.





ПАРК Д.Ж. ЖАНАЕВА, ГЕОКУПОЛ



Суббота - 18:00-20:00 - Песни под открытым небом с синтезатором и гитарой



Каждое утро по будням с 9:00 - Зарядка «Байкальский метод»



Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один