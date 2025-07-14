Общество 14.07.2025 в 14:02

В Бурятии всю неделю будет жарко

Температура в отдельные дни будет достигать +35 градусов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии всю неделю будет жарко
Фото: freepik.com
На предстоящей неделе в Бурятии ожидается теплая неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Такой прогноз дали сегодня синоптики республики.

Преобладающая температура ночью составит +11…+16 градусов. Днем будет +23…+28, в отдельные дни повышение до +30…+35 градусов.
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