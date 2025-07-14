В Бурятии всю неделю будет жарко

На предстоящей неделе в Бурятии ожидается теплая неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Такой прогноз дали сегодня синоптики республики.Преобладающая температура ночью составит +11…+16 градусов. Днем будет +23…+28, в отдельные дни повышение до +30…+35 градусов.