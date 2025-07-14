Общество 14.07.2025 в 14:41

В Улан-Удэ юных пациентов навестили клоуны

В столице Бурятии побывал «Клоунский патруль»

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Текст: Анастасия Величко
В Улан-Удэ юных пациентов навестили клоуны

Медицинские клоуны социального проекта «Клоунский патруль — улыбайся с нами» встретились с юными пациентами отделения онкологии и гематологии Детской республиканской клинической больницы.

- Мы всегда приветствуем такие мероприятия от благотворительных организаций, которые добавляют в больничный распорядок что-то доброе, увлекательное, нестандартное и при этом понятное детям. Такие визиты помогают юным пациентам и их родителям немного отвлечься от трудностей продолжительного лечения, добавить в больничные будни радостных моментов и просто на время расслабиться. Смехотерапия помогает детям почувствовать себя спокойнее и уверенней, снизить уровень стресса. Смена привычного распорядка дня вызывает у детей искренний интерес и оживляет обстановку в отделении. Такие мероприятия позволяют детям проявлять эмоции, становиться более открытыми, легче вступать в контакт как друг с другом, так и с медицинским персоналом, — говорит заведующая отделением онкологии и гематологии ДРКБ Любовь Гурулева.

Эти два дня останутся в памяти детей, как настоящий праздник, который, пусть и на время, превратил больничное отделение в игровое пространство. Веселые клоуны играли с детьми, рассказывали удивительные истории, показывали фокусы, разыгрывали репризы и пантомимы. Благодаря лёгкой и доброжелательной атмосфере, которую они создавали в палатах, дети и их родители чувствовали себя уверенно и комфортно, активно включались в игру.

- Вот уже два года в рамках нашего проекта мы ездим по регионам нашей страны и работаем в детских онкологических отделениях. Команда медицинских клоунов – профессионалы, прошедшие специальную подготовку и многочисленные тренинги в области медицины, психологии и актерского мастерства. Их работа основана на глубоком и бережном контакте с юными пациентами, готовыми к общению, и их родителями. Самая главная награда для нас - детские улыбки. И тогда мы говорим себе: получилось! Этот мощный заряд должен дать ребенку силы для борьбы с недугом, — отмечает директор благотворительного фонда «ДоброСвет» Александра Роднищева.

Проект организовал благотворительный фонд «ДоброСвет» при поддержке фармацевтической компании «Сервье». Он направлен на психологическую и эмоциональную реабилитацию детей, находящихся на длительном лечении.

Проект «Клоунский патруль — улыбайся с нами» продолжается. Впереди — новые города и новые встречи!

Справка

О БФ «ДоброСвет»

Благотворительный фонд «ДоброСвет» с 2013 года помогает детям и молодым взрослым до 35 лет с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями.

Основная деятельность фонда включает в себя адресную помощь, срочную диагностику, поддержку больниц, проведение реабилитационных мероприятий и волонтерских программ.

Слоган фонда — «Действуем вместе ради жизни!»

Миссия фонда: объединить усилия многих, чтобы дети и молодые взрослые могли справиться с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а процент тех, кто находится в зоне риска, стал минимальным. Благодаря большому опыту команда фонда уверена, что работа должна быть системной на всех этапах — от покупки лекарств и психологической поддержки до реабилитации.


Фото предоставлено ДРКБ

 

 

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