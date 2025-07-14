Общество 14.07.2025 в 15:47

Большая часть жителей Улан-Удэ готова отказаться от пластиковой посуды

С 1 сентября 2025 года в России вводится запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки
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Текст: Служба информации "Номер один"
Большая часть жителей Улан-Удэ готова отказаться от пластиковой посуды

83 процента жителей Улан-Удэ готова отказаться от пластиковой посуды. Опрос провели на популярном сайте по поиску работы «Суперджоб».

- C 1 сентября 2025 года в России будет действовать запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки, но уже сейчас подавляющее большинство жителей Улан-Удэ (83%) могло бы отказаться от пластиковой посуды: 42% однозначно готовы к этому шагу, а 41% ‑ скорее готовы, - сообщили организаторы опроса.

Женщины чаще мужчин поддерживают отказ от пластиковой посуды. Среди молодежи до 35 лет 86% готовы перейти на экологичные альтернативы.

17% населения пока сопротивляются изменениям: 6% категорически против и 11% скорее не готовы к отказу. Их главные аргументы — удобство и экономическая доступность: «Одноразовой посудой удобно пользоваться в поезде или в походе»; «Чем предлагаете заменить? Стеклянной, железной?!».

 

Фото: loon.site

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