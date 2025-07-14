Общество 14.07.2025 в 15:53
Фермер из Бурятии поделился секретом выращивания супербычков
За год они набирают вес до 550 кг за год
Текст: Андрей Константинов
В Минсельхозе Бурятии рассказали о фермере из Иволгинского района Тимуре Пурбуеве, который успешно занимается откормом крупнорогатого скота. Как отметили в министерстве, его хозяйство - пример того, как господдержка в виде грантов помогает аграриям расширять производство и внедрять современные технологии, в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Ферма началась с личного подсобного хозяйства родителей Тимура. В 2014 году семья решила взяться за сельское хозяйство серьезнее и зарегистрировали КФХ, постепенно увеличивая поголовье. Сегодня их ферма специализируется на откорме бычков мясных пород.
В отличие от традиционного выпаса, где животные растут медленнее, на ферме Тимура Пурбуева применяется интенсивный откорм. Быки содержатся на огороженных площадках, получают сбалансированный корм и набирают до 550 кг живого веса всего за год, в 2-3 раза быстрее, чем при привычной Бурятии технологии номадного скотоводства.
«Мы стараемся брать быков мясной породы, так как у них хорошие привесы и мраморность. Мясо получается нежное, потому что животные сытые, меньше двигаются и быстрее набирают массу» - объясняет фермер.
В 2021 году хозяйство Тимура Пурбуева выиграло грант Минсельхоза «Семейная ферма», что позволило построить новый склад для кормов и современное ограждение.
«Мы купили технику и поголовье, построили склад и ограждение. Это большая помощь, которая очень сильно помогает для развития» - отмечает фермер.
Грантовая программа реализуется в соответствии с установками президента России Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал важность поддержки малого агробизнеса.
«В целом будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому - расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки» - говорил глава государства.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев также подчеркивает важность грантовой поддержки для аграриев.
«Гранты Минсельхозпрода - это не просто финансовая помощь, а инвестиции в будущее фермерских хозяйств. Они позволяют аграриям расширяться, внедрять технологии, увеличивать объемы производства и выходить на новые рынки. Успех таких фермеров, как Тимур Пурбуев, подтверждает, что грантовая поддержка работает и дает реальные результаты», - отметил он.
Сейчас ферма продолжает развиваться. Скоро стартует строительство еще одного склада для кормов, так как хозяйство планирует выходить на полные мощности с содержанием на откорме 500 голов бычков КРС. Благодаря гранту хозяйство укрепило свою материально-техническую базу и теперь может наращивать производство, предлагая покупателям качественную говядину с высокой мраморностью.
Ферма началась с личного подсобного хозяйства родителей Тимура. В 2014 году семья решила взяться за сельское хозяйство серьезнее и зарегистрировали КФХ, постепенно увеличивая поголовье. Сегодня их ферма специализируется на откорме бычков мясных пород.
«Это семейное дело, уже больше 10 лет. Хороший спрос пошел, поэтому расширяемся, растем» - рассказывает Тимур.
«Мы стараемся брать быков мясной породы, так как у них хорошие привесы и мраморность. Мясо получается нежное, потому что животные сытые, меньше двигаются и быстрее набирают массу» - объясняет фермер.
В 2021 году хозяйство Тимура Пурбуева выиграло грант Минсельхоза «Семейная ферма», что позволило построить новый склад для кормов и современное ограждение.
«Мы купили технику и поголовье, построили склад и ограждение. Это большая помощь, которая очень сильно помогает для развития» - отмечает фермер.
Грантовая программа реализуется в соответствии с установками президента России Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал важность поддержки малого агробизнеса.
«В целом будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому - расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки» - говорил глава государства.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев также подчеркивает важность грантовой поддержки для аграриев.
«Гранты Минсельхозпрода - это не просто финансовая помощь, а инвестиции в будущее фермерских хозяйств. Они позволяют аграриям расширяться, внедрять технологии, увеличивать объемы производства и выходить на новые рынки. Успех таких фермеров, как Тимур Пурбуев, подтверждает, что грантовая поддержка работает и дает реальные результаты», - отметил он.
Сейчас ферма продолжает развиваться. Скоро стартует строительство еще одного склада для кормов, так как хозяйство планирует выходить на полные мощности с содержанием на откорме 500 голов бычков КРС. Благодаря гранту хозяйство укрепило свою материально-техническую базу и теперь может наращивать производство, предлагая покупателям качественную говядину с высокой мраморностью.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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