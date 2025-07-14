Фермер из Бурятии поделился секретом выращивания супербычков

«Это семейное дело, уже больше 10 лет. Хороший спрос пошел, поэтому расширяемся, растем» - рассказывает Тимур.















Фото: пресс-служба правительства Бурятии

В Минсельхозе Бурятии рассказали о фермере из Иволгинского района Тимуре Пурбуеве, который успешно занимается откормом крупнорогатого скота. Как отметили в министерстве, его хозяйство - пример того, как господдержка в виде грантов помогает аграриям расширять производство и внедрять современные технологии, в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».Ферма началась с личного подсобного хозяйства родителей Тимура. В 2014 году семья решила взяться за сельское хозяйство серьезнее и зарегистрировали КФХ, постепенно увеличивая поголовье. Сегодня их ферма специализируется на откорме бычков мясных пород.В отличие от традиционного выпаса, где животные растут медленнее, на ферме Тимура Пурбуева применяется интенсивный откорм. Быки содержатся на огороженных площадках, получают сбалансированный корм и набирают до 550 кг живого веса всего за год, в 2-3 раза быстрее, чем при привычной Бурятии технологии номадного скотоводства.«Мы стараемся брать быков мясной породы, так как у них хорошие привесы и мраморность. Мясо получается нежное, потому что животные сытые, меньше двигаются и быстрее набирают массу» - объясняет фермер.В 2021 году хозяйство Тимура Пурбуева выиграло грант Минсельхоза «Семейная ферма», что позволило построить новый склад для кормов и современное ограждение.«Мы купили технику и поголовье, построили склад и ограждение. Это большая помощь, которая очень сильно помогает для развития» - отмечает фермер.Грантовая программа реализуется в соответствии с установками президента России Владимира Путина, который неоднократно подчеркивал важность поддержки малого агробизнеса.«В целом будем и дальше системно поддерживать отрасль, помогать агробизнесу, в том числе малому - расти, расширять производство, активнее выходить на внешние рынки» - говорил глава государства.Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Амгалан Дармаев также подчеркивает важность грантовой поддержки для аграриев.«Гранты Минсельхозпрода - это не просто финансовая помощь, а инвестиции в будущее фермерских хозяйств. Они позволяют аграриям расширяться, внедрять технологии, увеличивать объемы производства и выходить на новые рынки. Успех таких фермеров, как Тимур Пурбуев, подтверждает, что грантовая поддержка работает и дает реальные результаты», - отметил он.Сейчас ферма продолжает развиваться. Скоро стартует строительство еще одного склада для кормов, так как хозяйство планирует выходить на полные мощности с содержанием на откорме 500 голов бычков КРС. Благодаря гранту хозяйство укрепило свою материально-техническую базу и теперь может наращивать производство, предлагая покупателям качественную говядину с высокой мраморностью.