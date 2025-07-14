В Бурятии медик стал инвалидом после заражения ковидом

В Бурятии прокуратура вступилась за бывшего медика из Хоринского района, которому не выплатили компенсацию.«Фельдшер районной больницы в ходе исполнения трудовых обязанностей перенес коронавирусную инфекцию, что повлекло осложнения и установление инвалидности 2-й группы. Несмотря на наступившую нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания, мужчине отказали в единовременной страховой выплате», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с нарушением закона прокуратура направила иск в суд. После вмешательства надзорного ведомства бывшему фельдшеру выплатили 1,3 млн рублей.