Общество 14.07.2025 в 16:16

В Бурятии медик стал инвалидом после заражения ковидом

Однако положенную компенсацию ему не выплатили
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии медик стал инвалидом после заражения ковидом
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии прокуратура вступилась за бывшего медика из Хоринского района, которому не выплатили компенсацию.

«Фельдшер районной больницы в ходе исполнения трудовых обязанностей перенес коронавирусную инфекцию, что повлекло осложнения и установление инвалидности 2-й группы. Несмотря на наступившую нетрудоспособность вследствие профессионального заболевания, мужчине отказали в единовременной страховой выплате», - рассказали в надзорном ведомстве.

В связи с нарушением закона прокуратура направила иск в суд. После вмешательства надзорного ведомства бывшему фельдшеру выплатили 1,3 млн рублей.
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