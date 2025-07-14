Ветерану ВОВ из Бурятии Петру Степановичу Дёмину исполнилось 102 года

В Тункинском районе семья и земляки 12 июля чествовали ветерана Великой Отечественной войны Петра Степановича Демина, которому исполнилось 102 года.

Петр Степанович родился в селе Ахалик Тункинского района, до начала войны успел окончить 4 класса местной школы и 7 классов Тункинской семилетки, с 1 октября 1938 года учился в Кыренской средней школе, которую с отличием окончил в июне 1941 года. После школы работал в колхозе в селе Ахалик, оттуда ушел в армию.

- С ноября 1941 года по 15 апреля 1942 года Петр Степанович учился и окончил Барнаульское военно-пехотное училище с присвоением звания младший лейтенант. Был направлен в распоряжение штаба Юго-Западного фронта - недалеко от станции Валуйки Харьковской области. 14 мая 1942 года был назначен в 242-ю стрелковую дивизию 38-й армии на должность командира взвода противотанковых ружей. В 1943 году было присвоено звание лейтенанта, и был назначен командиром роты ПТР. Участвовал в боях в составе Юго-Западного, 2-го Степного и 2-го Украинского фронтов. Участник Курской битвы, освобождения Донбасса, форсирования реки Днепр (взятие плацдарма севернее г. Днепропетровска), освобождения правобережной Украины, г. Кировограда. В составе 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта участвовал в окружении Корсунь-Шевченковской группировки - 2-го Сталинграда на Днепре. В этой операции 27 января 1944 года был ранен, и после лечения в госпиталях в конце июля 1944 года был демобилизован по ранению, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Тункинскому району.

В военные и послевоенные годы Петр Степанович занимал разные партийные должности. Параллельно с трудовой деятельностью занимался общественной работой.

В 2000 году он был избран заместителем председателя районного общества инвалидов, руководит рабочей группой по сбору материалов для «Книги памяти», активно участвует в подготовке и проведению районных мероприятий патриотического направления, также мероприятия посвященные Дню Победы.

Петр Степанович - Почетный гражданин Республики Бурятия и Тункинского района. В настоящее время проживает в с.Кырен. Окружен заботой и вниманием детей и внуков. У ветерана пятеро детей - четыре дочери и сын.

Среди наград ветерана - Орден Отечественной войны II степени, Орден Отечественной войны I степени, Орден «Знак почета» (1948 г., к 30–летию ВЛКСМ), Орден «За заслуги перед Отечеством II степени», Медали «За Победу над Германией», За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг., Георгия Жукова.





Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru