В Бурятии хирург вытащил раненного парня с того света

Глава Бурятии наградил врача из Закаменского района Альберта Жугдурова, который буквально вытащил с того света пациента, потерявшего почти 2 литра крови, а также спас женщину после укуса ядовитой змеи. Оба происшествия случились в прошлом году. Тогда Альберт Жугдуров работал хирургом в Закаменской ЦРБ, а сейчас уже является исполняющим обязанности главврача больницы.Как сообщили в пресс-службе Закаменской ЦРБ, инцидент со змеей произошел в июне прошлого года. Тогда жительницу Закаменска во время посещения местного кладбища, которое находится в 2-3 километрах от города, укусила гадюка довольно крупных размеров. Женщина почувствовала сильную жгучую боль, а ее нога стала отекать прямо на глазах. Верхнюю часть стопы буквально «разбарабанило». К счастью, женщина не потеряла сознание.Прибывшую в больницу пострадавшую принял врач-хирург Альберт Жугдуров, который принял решение о её срочной госпитализации. Пациентке повезло, поскольку она вовремя обратилась за квалифицированной медицинской помощью. Как отмечают в медицинском учреждении, в таких случаях категорически запрещено заниматься самолечением и надеяться, что боль сама пройдёт. Это грозит ампутацией конечности.А месяцем ранее Альберт Жугдуров вместе с другими врачами Закаменской ЦРБ буквально вытащил с того света человека, получившего множество ножевых ранений.Трагический случай произошел в селе Утата. Молодой человек получил обширные колото-резаные раны предплечья, спины, груди и живота. В брюшную полость пришёлся самый опасный удар. Это было проникающее ранение с повреждением толстой кишки.Пациент находился в тяжёлом состоянии. На встречу врачам Санагинской амбулатории выехала реанимационная бригада из Закаменска. На половине пути она приняла пациента и доставила на операцию. При оперативном вмешательстве парень потерял почти 2 литра крови. Но его жизнь удалось спасти.«По сути человек получил смертельные ранения, несовместимые с жизнью. И если бы не умелые действия закаменских врачей, то пациент неминуемо бы погиб», - отмечают в больнице.Сейчас, несмотря на новую должность, Альберт Жугдуров продолжает лично проводить операции, заступает на дежурства в стационар больницы, в приёмное отделение. И одновременно осуществляет административное руководство всей ЦРБ.«Накануне на планёрном совещании Альберту Жугдурову вручили Почётную грамоту правительства Бурятии за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы здравоохранения. Награду подписал глава республики Алексей Цыденов», - сообщили в Закаменской ЦРБ.