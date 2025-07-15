Чартер из Улан-Удэ на Хайнань запустят в конце ноября

14 июля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с председателем Ассоциации туризма острова Хайнань г-ном Дун Чжэном. Стороны обсудили организацию чартерного рейса по маршруту Улан-Удэ – Санья, а также перспективы сотрудничества в области традиционной медицины. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, китайская сторона выразила заинтересованность в запуске чартеров и взаимном продвижении турпродуктов.«Проговорили детали рейса Улан-Удэ — Санья: старт уже в конце сентября, туроператор — «ЖАССО ТУР», сильный и проверенный партнёр, тур — недельный, рейсы — круглогодичные. Сейчас выходим на подписание договора», – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов.Также в повестку встречи вошло обсуждение сотрудничества в сфере традиционной медицины, где у Бурятии и Китая есть точки пересечения для обмена опытом. Глава Бурятии представил китайским коллегам проекты инвесторов, услуги туротрасли республики, указав на возможности развития двустороннего трафика.«Я в Бурятии уже в четвёртый раз. Почему так часто бываю здесь? Потому что здесь всегда ощущаешь радушие, доброжелательность, здесь вкусная еда и всегда тёплый приём. Я надеюсь, у нас с Бурятией будут возможности развивать сотрудничество», – сообщил председатель Ассоциации туризма Хайнаня Дун Чжэн.Как отметили в пресс-службе правительства РБ, достигнутые договоренности стали результатом кропотливой работы по установлению связей с туротраслью Хайнаня. Так, весной этого года рабочая группа Минтуризма Бурятии посетила Китай и провела встречу с председателем Ассоциации туризма Хайнаня. А в мае в Улан-Удэ состоялась международная туристская выставка «Baikal Travel Mart 2025», в которой приняли участие представители 12 туркомпаний городов Санья и Маньчжурия КНР.