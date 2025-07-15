Общество 15.07.2025 в 10:05

Чартер из Улан-Удэ на Хайнань запустят в конце ноября

Бурятия достигла окончательной договоренности в этом вопросе с китайской стороной
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Текст: Андрей Константинов
Чартер из Улан-Удэ на Хайнань запустят в конце ноября
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
14 июля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с председателем Ассоциации туризма острова Хайнань г-ном Дун Чжэном. Стороны обсудили организацию чартерного рейса по маршруту Улан-Удэ – Санья, а также перспективы сотрудничества в области традиционной медицины. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, китайская сторона выразила заинтересованность в запуске чартеров и взаимном продвижении турпродуктов.

«Проговорили детали рейса Улан-Удэ — Санья: старт уже в конце сентября, туроператор — «ЖАССО ТУР», сильный и проверенный партнёр, тур — недельный, рейсы — круглогодичные. Сейчас выходим на подписание договора», – рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Также в повестку встречи вошло обсуждение сотрудничества в сфере традиционной медицины, где у Бурятии и Китая есть точки пересечения для обмена опытом. Глава Бурятии представил китайским коллегам проекты инвесторов, услуги туротрасли республики, указав на возможности развития двустороннего трафика.

«Я в Бурятии уже в четвёртый раз. Почему так часто бываю здесь? Потому что здесь всегда ощущаешь радушие, доброжелательность, здесь вкусная еда и всегда тёплый приём. Я надеюсь, у нас с Бурятией будут возможности развивать сотрудничество», – сообщил председатель Ассоциации туризма Хайнаня Дун Чжэн.

Как отметили в пресс-службе правительства РБ, достигнутые договоренности стали результатом кропотливой работы по установлению связей с туротраслью Хайнаня. Так, весной этого года рабочая группа Минтуризма Бурятии посетила Китай и провела встречу с председателем Ассоциации туризма Хайнаня. А в мае в Улан-Удэ состоялась международная туристская выставка «Baikal Travel Mart 2025», в которой приняли участие представители 12 туркомпаний городов Санья и Маньчжурия КНР. 

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