В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум (возрастное ограничение 18+). Он пройдет с 21 по 24 августа в туристическом комплексе «Парк Сагаан Морин».

Байкальский молодёжный форум – площадка личностного и профессионального роста, сообщество активной и целеустремленной молодежи, место встречи и диалога.

На форуме будет работать 5 образовательных площадок по пяти направлениям- #Помогай, #Гордись, #Создавай, #Вдохновляй, #Управляй.

Участие в форуме бесплатное. Заявки принимаются на сайте форума bmf03.ru.

Возрастное ограничение 18+





Фото: loon.site