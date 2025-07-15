Общество 15.07.2025 в 11:30
В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум
Он пройдет с 21 по 24 августа в туристическом комплексе «Парк Сагаан Морин»
В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум (возрастное ограничение 18+). Он пройдет с 21 по 24 августа в туристическом комплексе «Парк Сагаан Морин».
Байкальский молодёжный форум – площадка личностного и профессионального роста, сообщество активной и целеустремленной молодежи, место встречи и диалога.
На форуме будет работать 5 образовательных площадок по пяти направлениям- #Помогай, #Гордись, #Создавай, #Вдохновляй, #Управляй.
Участие в форуме бесплатное. Заявки принимаются на сайте форума bmf03.ru.
Возрастное ограничение 18+
Фото: loon.site