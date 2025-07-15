Общество 15.07.2025 в 11:30

В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум

Он пройдет с 21 по 24 августа в туристическом комплексе «Парк Сагаан Морин»
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум

В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум (возрастное ограничение 18+). Он пройдет с 21 по 24 августа в туристическом комплексе «Парк Сагаан Морин».

Байкальский молодёжный форум – площадка личностного и профессионального роста, сообщество активной и целеустремленной молодежи, место встречи и диалога.

На форуме будет работать 5 образовательных площадок по пяти направлениям- #Помогай, #Гордись, #Создавай, #Вдохновляй, #Управляй.

Участие в форуме бесплатное. Заявки принимаются на сайте форума bmf03.ru.

Возрастное ограничение 18+


Фото: loon.site

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