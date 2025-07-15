Общество 15.07.2025 в 11:46

Гонщики «Шёлкового пути» направляются в Монголию

Сегодня стартовал четвертый этап ралли-марафона «Шёлковый путь»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Гонщики «Шёлкового пути» направляются в Монголию

Сегодня в Бурятии стартовал четвертый этап ралли-марафона «Шёлковый путь» (возрастное ограничение 16+).

- Гонщики уже движутся по направлению к Монголии, преодолевая маршрут общей протяженностью 635 км. Их следующей остановкой станет Улан-Батор. В этом этапе участникам предстоит проехать через холмистые степи между сопками, сухие русла, совершить сложные повороты и протестировать свою технику на быстрых степных тропах, - сообщили в правительстве Бурятии.

Всего в гонке принимают участие спортсмены из 15 стран мира, управляющие передовой гоночной техникой: мотоциклами, квадроциклами, мотовездеходами, внедорожниками и грузовиками.

Напомним, общая протяжённость маршрута ралли составит 4811,58 км. Он проходит по территории России и Монголии, соединяя берега Байкала, монгольские степи, пустыню Гоби и горы Алтая. Завершится гонка 22 июля в Горно-Алтайске.

Маршрут ралли: Иркутск – Байкальск – Бабушкин – Харгана – Улан-Удэ – Улан-Батор – Горно-Алтайск.

Возрастное ограничение 16+

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

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