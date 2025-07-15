Общество 15.07.2025 в 12:14

Заместитель декана юрфака БГУ погиб на спецоперации

В 2022 году Иннокентий Очиров добровольцем ушел на СВО
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Заместитель декана юрфака БГУ погиб на спецоперации
Бурятский государственный университет сообщил о гибели в ходе СВО заместителя декана юридического факультета по спортивно-массовой работе Иннокентия Очирова. В октябре 2022 года он добровольцем ушел на спецоперацию и спустя несколько месяцев погиб под Угледаром. 

Как рассказали в БГУ, Иннокентий Очиров родился 24 марта 1966 года в Улан-Удэ. В 1973 году он пошел в восьмилетнюю школу №15, а в 1983 году - среднюю школу №12. С 1984 по 1986 год служил в рядах Советской армии.

В 1987 году Иннокентий Очиров поступил на Факультет физической культуры Бурятского педагогического института, а после его успешного окончания решил остаться в вузе, был принят на работу ассистентом кафедры физического воспитания. Он активно занимался преподавательской и спортивно-воспитательной работой со студентами, работал в должности заместителя декана юридического факультета по спортивно-массовой работе. Также отдавал много сил воспитанникам Республиканской спортивно-адаптивной школы. В университете и в спортивной школе Иннокентия Очирова ценили за творческий подход к работе, активную жизненную позицию, широкий кругозор и эрудированность.

В Бурятском государственном университете Иннокентий Очиров проработал 30 лет. За время работы зарекомендовал себя как исполнительный и дисциплинированный специалист, имевший большое человеческое и профессиональное призвание к работе с людьми. Не раз был награжден Почетными грамотами, в том числе от Министерства науки и высшего образования России.


В октябре 2022 года Иннокентий Очиров подписал контракт и отправился добровольцем в зону спецоперации. Служил в звании младшего сержанта командиром миномета минометного штурмового взвода в 5-й отдельной гвардейской танковой бригаде. 

22 февраля 2023 года Иннокентий Очиров погиб в боях за Угледар. За мужество и отвагу при выполнении боевого долга награждён орденом Мужества посмертно.

Прощание с Иннокентием Очировым пройдет 16 июля в Улан-Удэ.

Фото: БГУ
Теги
спецоперация

Все новости

В Бурятии возбудили уголовное дело после происшествия на Гусином озере
15.07.2025 в 12:50
Спортсмен из Бурятии стал серебряным призером Юношеской лиги России по пулевой стрельбе
15.07.2025 в 12:39
«ТимлюйЦемент» стал участником федерального проекта «Производительность труда»
15.07.2025 в 12:22
Заместитель декана юрфака БГУ погиб на спецоперации
15.07.2025 в 12:14
Гонщики «Шёлкового пути» направляются в Монголию
15.07.2025 в 11:46
В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум
15.07.2025 в 11:30
Семья из Бурятии перевела на «безопасные счета» более миллиона рублей
15.07.2025 в 11:25
В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна пятиэтажки
15.07.2025 в 10:52
Маленький ворон попросил помощи у жителей Улан-Удэ
15.07.2025 в 10:40
Москва простила долги Бурятии
15.07.2025 в 10:37
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
Гонщики «Шёлкового пути» направляются в Монголию
Сегодня стартовал четвертый этап ралли-марафона «Шёлковый путь»
15.07.2025 в 11:46
В Бурятии продолжается регистрация на Байкальский молодежный форум
Он пройдет с 21 по 24 августа в туристическом комплексе «Парк Сагаан Морин»
15.07.2025 в 11:30
Маленький ворон попросил помощи у жителей Улан-Удэ
У него на лапке была намотана веревка, которую он не мог снять
15.07.2025 в 10:40
Чартер из Улан-Удэ на Хайнань запустят в конце ноября
Бурятия достигла окончательной договоренности в этом вопросе с китайской стороной
15.07.2025 в 10:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru