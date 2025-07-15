Заместитель декана юрфака БГУ погиб на спецоперации

В Бурятском государственном университете Иннокентий Очиров проработал 30 лет. За время работы зарекомендовал себя как исполнительный и дисциплинированный специалист, имевший большое человеческое и профессиональное призвание к работе с людьми. Не раз был награжден Почетными грамотами, в том числе от Министерства науки и высшего образования России.











Бурятский государственный университет сообщил о гибели в ходе СВО заместителя декана юридического факультета по спортивно-массовой работе Иннокентия Очирова. В октябре 2022 года он добровольцем ушел на спецоперацию и спустя несколько месяцев погиб под Угледаром.Как рассказали в БГУ, Иннокентий Очиров родился 24 марта 1966 года в Улан-Удэ. В 1973 году он пошел в восьмилетнюю школу №15, а в 1983 году - среднюю школу №12. С 1984 по 1986 год служил в рядах Советской армии.В 1987 году Иннокентий Очиров поступил на Факультет физической культуры Бурятского педагогического института, а после его успешного окончания решил остаться в вузе, был принят на работу ассистентом кафедры физического воспитания. Он активно занимался преподавательской и спортивно-воспитательной работой со студентами, работал в должности заместителя декана юридического факультета по спортивно-массовой работе. Также отдавал много сил воспитанникам Республиканской спортивно-адаптивной школы. В университете и в спортивной школе Иннокентия Очирова ценили за творческий подход к работе, активную жизненную позицию, широкий кругозор и эрудированность.В октябре 2022 года Иннокентий Очиров подписал контракт и отправился добровольцем в зону спецоперации. Служил в звании младшего сержанта командиром миномета минометного штурмового взвода в 5-й отдельной гвардейской танковой бригаде.22 февраля 2023 года Иннокентий Очиров погиб в боях за Угледар. За мужество и отвагу при выполнении боевого долга награждён орденом Мужества посмертно.Прощание с Иннокентием Очировым пройдет 16 июля в Улан-Удэ.Фото: БГУ