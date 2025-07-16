В Бурятии продолжается реализация федерального проекта «Чистый воздух»

Одна из важнейших проблем, которая волнует сегодня всех жителей Бурятии – это качество воздуха. Чистый воздух на сегодня - одна из главных задач Министерства природных ресурсов и экологии Бурятии. Ведь от того, что мы вдыхаем, напрямую зависит наше здоровье. Министерство уже долгие годы борется за то, чтобы найти решение этой проблемы. И это решение есть. С 2024 года в Бурятии начал работать федеральный проект «Чистый воздух». Благодаря ему мы в ближайшие годы сможем снизить выбросы в атмосферу.

СТАРТ ПРОЕКТА «ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в Бурятии с 2024 года Теперь он входит в национальный проект «Экологическое благополучие», утверждённый указом президента Российской Федерации Владимира Путина. До этого он входил в нацпроект «Экология». В программу включены три населенных пункта республики – города Улан-Удэ и Гусиноозерск и п. Селенгинск.

Как рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии, проект «Чистый воздух» в республике стартовал после подписания соглашения 12 декабря 2024 года между Минприроды России и Минприроды Бурятии «О реализации регионального проекта «Чистый воздух» на территории Республики Бурятия».

В рамках проекта предусмотрены мероприятия по снижению к 2030 году объема выбросов приоритетных загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 34,553 тыс. тонн. В частности, утверждены планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в г. Улан-Удэ и г. Гусиноозерск на 2025 год.

- Сумма всех средств на мероприятия проекта «Чистый воздух» в 2025 году в Бурятии составит 376 млн рублей. Мероприятия проекта пройдут пока только в этих двух городах, - отметили в Минприроды Бурятии.

Всего на осуществление всех мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с 2025 по 2030 год Бурятия получит из федерального бюджета 22,3 млрд рублей. Из них 13 млрд рублей пойдут на реконструкцию электросетевого хозяйства Улан-Удэ.

В 2026 – 2027 гг. по линии Минэнерго России на реконструкцию электросетевого хозяйства в целях перевода на электроотопление предусмотрено 4,1 млрд рублей.

ПЕРЕВОД ДОМОВ НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ В УЛАН-УДЭ

Чтобы воздух в Улан-Удэ стал чище, нужно, чтобы частные дома перестали топить жилье дровами или углем. Потому что каждую зиму примерно 45 тыс. домовладений только в Улан-Удэ топят свои печки. Для этого их переведут на электроотопление, но сначала перед этим в городе необходимо реконструировать электросети.

В 2024 году уже началась разработка проектной документации по реконструкции электрических сетей на Левом Берегу и в мкр. Забайкальский. В 2025 году 160 частных домовладений жителей Улан-Удэ будут переведены полностью с угольного или печного отопления на электрическое.

Им полностью субсидируют затраты на приобретение, установку и монтаж электрического оборудования, приборов учета, систем отопления, техприсоединения к электрическим сетям. На это заложены средства в размере 38,765 млн рублей.

Угольная котельная МАОУ «Школа № 23» г. Улан-Удэ будет переведена на электрические котлы. В 2025 году разработают ПСД - на это заложено 400 тыс. рублей.

Котельная ООО «ВВС» в Улан-Удэ и котельная школы № 13 будут оснащены новым устройством очистки дымовых газов (электрофильтрами). На это предусмотрены средства в размере 20,306 млн рублей – на котельную ООО ВВС» и 20,625 млн рублей – на котельную школы № 13.

Всего же до 2036 года на электроотопление в Улан-Удэ должно перейти более 17 тыс. частных домовладений.

КАК СЕЙЧАС ПРОХОДИТ ПЕРЕВОД ДОМОВ НА ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ

В настоящее время уже принято 160 заявлений от жителей СНТ «Профсоюзник» и «Урожай», ведется проектирование и согласование с собственниками. Подготовлено 55 проектов, 16 из них уже согласованы. В 18 частных домах уже установлены системы электроотопления, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.

На каждый дом выделяется субсидия 242 290 рублей, покрывающая стоимость материалов, оборудования и всех необходимых работ. Кроме непосредственно внутридомового монтажа параллельно ведется масштабная реконструкция электросетей товарищества силами ПАО «Россети Сибирь».

Идет замена линий электропередачи и опор, установка новых трансформаторных подстанций, обеспечивающих стабильное энергоснабжение жителей в течение всего отопительного сезона.

4 июля в СНТ «Урожай» на Левом Берегу с рабочим визитом побывали министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева, первый заместитель мэра г. Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев, директор филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» Сергей Козлов, а также представители подрядной организации. В ходе визита участники совещания осмотрели ход работ, пообщались с жителями и обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта.

По словам жителей, ранее на отопление требовались 2–3 машины дров за сезон. Переход на электричество позволит сократить расходы, упростить обслуживание и существенно снизить вредные выбросы в атмосферу.

Вопрос о субсидировании тарифов на электроотопление сейчас прорабатывается и будет рассмотрен после первых этапов перехода.

«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ» В ГУСИНООЗЕРСКЕ

Как показывают мониторинги, уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Гусиноозерск в течение более десяти лет характеризуется как высокий. В этом году там стартуют мероприятия в рамках проекта «Чистый воздух». Начнется строительство системы центрального теплоснабжения поселка Первомайский.

В Гусиноозерске перевод частных домов поселка с угольного и печного отопления на централизованное будет проводиться в два этапа. Сначала будут переведены 364 частных дома в поселке Первомайский в период 2026 - 2027 гг.

Затем на втором этапе на централизованное отопление будут переведены частные домовладения в поселках Восточный, Кедровый и Солнечный. Для этого будут реконструированы существующие централизованные сети теплоснабжения в г. Гусиноозерск и построены системы центрального теплоснабжения п. Восточный, п. Кедровый и п. Солнечный.

Общая стоимость всех мероприятий на 2025 и 2026 годы – 1179,1 млн рублей. Заключение контракта с подрядчиком планируется до 12 августа.

Фото: Минприроды Бурятии