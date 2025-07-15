Норки, хорьки и шиншилла катались по Транссибу

Восточно-Сибирская железная дорога в первом полугодии перевезла по Транссибу на поездах дальнего следования без сопровождения хозяев 256 домашних питомцев. Среди необычных пассажиров – норки, хорьки, крысы, декоративные кролики и шиншилла, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Также в «самостоятельную» поездку отправляли попугаев и рыбок. Самыми частыми «путешественниками» традиционно стали кошки и собаки.Напомним, что перевозить животных без сопровождения владельцев можно во всех поездах дальнего следования АО «ФПК», если эти поезда курсируют внутри страны, а в составе штабного вагона есть багажное купе.В пути следования за животными присматривает проводник, но создать питомцу комфортные условия для поездки – обязанность хозяина. Животному необходимо подобрать клетку или переноску, позаботиться о достаточном количестве воды, корма и так далее.