Общество 15.07.2025 в 13:59

Норки, хорьки и шиншилла катались по Транссибу

ВСЖД в первом полугодии отправила на поездах дальнего следования без сопровождения хозяев 256 домашних питомцев
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Текст: Андрей Константинов
Норки, хорьки и шиншилла катались по Транссибу
Фото: company.rzd.ru
Восточно-Сибирская железная дорога в первом полугодии перевезла по Транссибу  на поездах дальнего следования без сопровождения хозяев 256 домашних питомцев. Среди необычных пассажиров – норки, хорьки, крысы, декоративные кролики и шиншилла, сообщили в пресс-службе ВСЖД. 

Также в «самостоятельную» поездку отправляли попугаев и рыбок. Самыми частыми «путешественниками» традиционно стали кошки и собаки.

Напомним, что перевозить животных без сопровождения владельцев можно во всех поездах дальнего следования АО «ФПК», если эти поезда курсируют внутри страны, а в составе штабного вагона есть багажное купе.

В пути следования за животными присматривает проводник, но создать питомцу комфортные условия для поездки – обязанность хозяина. Животному необходимо подобрать клетку или переноску, позаботиться о достаточном количестве воды, корма и так далее.
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железная дорога животные

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