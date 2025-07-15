Общество 15.07.2025 в 12:10

Более 16 тысяч частных домов строятся с использованием эскроу-счетов

Эскроу гарантирует возврат средств в случае срыва сроков или других нарушений
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Текст: Андрей Константинов
Более 16 тысяч частных домов строятся с использованием эскроу-счетов
Фото: архив «Номер один»
В России продолжает расти число частных домов, возводимых с применением эскроу-счетов. По последним данным, таким способом строится уже более 16 тысяч объектов ИЖС.

С 1 марта 2025 года в стране действует закон, регулирующий использование эскроу-счетов в сфере индивидуального жилищного строительства. Этот механизм защищает средства граждан от недобросовестных застройщиков и повышает надежность сделок.

За полгода количество строительных компаний, готовых работать с эскроу, выросло более чем в 2,5 раза — с 1,8 тыс. в марте до 4,7 тыс. на текущий момент.

«Мы видим значительный рост интереса граждан к ИЖС. Наша задача — создать условия для реализации желания людей жить в собственном доме. Эскроу-счета уже доказали свою эффективность в многоквартирном строительстве, и теперь они обеспечивают безопасность сделок в частном секторе», — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что эскроу гарантирует возврат средств в случае срыва сроков или других нарушений, поскольку деньги дольщиков поступают застройщику только после завершения работ.
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