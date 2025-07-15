В Монголии отметили День лошади

Директор Национального музея «Чингис-хан» в Монголии, академик Сампилдондовын Чулуун рассказал агентству «Монцамэ» о недавнем праздновании Всемирного дня лошади и роли монгольских лошадей в истории.

-Монгольские кочевники всегда больше всего ценили лошадей. Одной из главных причин грандиозного успеха Монгольской империи является лошадь, - сообщил он. - Кочевников невозможно представить без лошадей, поскольку в то время они служили самым быстрым средством передвижения. Другими словами, монгольские кочевники и монгольская армия обладали двумя важными преимуществами перед противником, а именно самым дальнобойным, наиболее технологичным оружием для своего времени и самым быстрым транспортным средством - лошадьми.

По словам директора музея, с 1990 года и по настоящее время высокопоставленным гостям, прибывающим в Монголию с государственным визитом, дарят лошадей. Это отнюдь не случайно.

Монголы дарят своим самым высоким гостям лошадей в знак выражения своего дружеского расположения.

Известен исторический факт - премьер-министр Тугс-Очирын Намнансурэн посетил Россию в далеком 1913 году, где побывал в Санкт-Петербурге и Крыму. Из Монголии он привез восемь белых лошадей в подарок русскому царю Николаю II.

Монгольские лошади издавна служили важнейшим выражением дипломатической политики страны. Поэтому они сыграли важную роль не только с точки зрения их практического использования, но и как эффективное средство установления мира во всём мире и защиты независимости Монголии.

Фото: loon.site