В Бурятии ограничат движение через железнодорожный переезд

В Бурятии на железнодорожном переезде в поселке Саратовка Тарбагатайского района 16 и 18 июля будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта через переезд в эти дни будет ограничено с 8:00 до 14:00, сообщили в пресс-службе ВСЖД.В указанное время проезд автомобилей через переезд будет организован по одной из двух полос движения.«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - обратились к водителям в Восточно-Сибирской железной дороге.