Общество 15.07.2025 в 14:55

В Железнодорожном районе продолжают ремонтировать канализацию

Ремонт коллектора по ул. Николая Нищенко выполнен на 70 процентов
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Железнодорожном районе продолжают ремонтировать канализацию

В Железнодорожном районе продолжают ремонтировать канализацию коллектор ул. Николая Нищенко. Ремонт выполнен на 70 процентов, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Подрядчики ремонтируют канализационный коллектор по современной технологии санации спирально-навивным методом SWP SL. Это позволяет формировать новую трубу внутри действующего трубопровода без проведения земляных работ и без остановки движения сточных вод. Ремонт проведен на более 2000 метрах из 3000 метров.

– В еженедельном режиме проверяем ход ремонта. Работы проводятся ночью, когда поток сточных вод минимален, что облегчает процесс санации. Выбраны самые загруженные участки ул. Ключевская, Николая Нищенко. Работы были запланированы в рамках недопущения аварийных ситуаций на системах канализации и водоотведения, – рассказал Дмитрий Федоров, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Эти мероприятия важны, учитывая прежний опыт, когда в 2017 году в городе произошла чрезвычайная ситуация, более 100 тысяч жителей остались без воды из-за обрушения части канализационной сети. Теперь ремонт продлит срок службы коммуникаций на десятилетия, снизив риск аварий и повысив надёжность всей системы водоотведения в городе.

Работы идут в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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администрация улан-удэ канализация

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