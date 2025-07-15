Общество 15.07.2025 в 16:18

Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом

При этом сохранится жаркая погода
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Бурятии предупредили о надвигающихся ливнях с градом
Фото: архив «Номер один»
Гидрометцентр Бурятии прогнозирует опасные метеоявления. По данным синоптиков, 16 июля по республике местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, по юго-западу ливни.

В целом же погода на ближайшие три дня будет выглядеть так:

16 июля по республике местами кратковременные дожди, грозы, возможен град, по юго-западу ливни. Ветер 5-10 м/с, в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью +15…+20, местами +8… +13. Днем +25…+30, местами +19…+24.

В Улан-Удэ ночью кратковременный дождь, возможна гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер 8-13 м/с, при грозе до 18 м/с. Температура ночью +17…+19, днем +26…+28. 

17 июля по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью слабый, днем 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +11…+16, местами +8…+13, днем +27…+32, местами +21…+26. 

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днем 7-12 м/ с. Температура ночью +14…+16, днем +28…+30. 

18 июля по республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер 3-8 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +11…+16, местами +5…+10. Днем +26…+31, местами +19…+24.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер ночью слабый, днем 7-12 м/ с. Температура ночью +14…+16, днем +27…+29. 
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