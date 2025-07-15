На севере Бурятии завершился ремонт семи мостов

В Муйском районе на региональной дороге ГБУ «Дороги Бурятии» завершился ремонт семи мостов.

- В ходе работ на объектах дорожники устроили лафеты, колесоотбойники, защитный и рабочий настилы, на некоторых сооружениях восстановили перильное ограждение. Общая протяженность отремонтированных мостов составила более 300 метров, - сообщили в минтрансе Бурятии.

В настоящее время на автодороге Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо отремонтированы мосты через р. Дяпкар (271 км), через р. Безымянная (282 км), через р. Итыкит (292 км), через р. Сунуекит (382 км), и мосты на 326 км, 328 км, 335 км.

Работы продолжались в период с октября 2024 года по июль 2025 года.

Фото: минтранс Бурятии