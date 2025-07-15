В Монголии продолжается неблагополучная ситуация с корью. В июне-июле этого года выявлено три завозных случая кори у жителей республики после их посещения Монголии.

- По данным Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) в Монголии на 08.07.2025 зафиксировано 11864 лабораторно подтвержденных случая кори. В связи с сохраняющейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори в Монголии возрастают риски заноса коревой инфекции на территорию Республики Бурятия, - сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии.

В июне-июле текущего года выявлено 3 завозных случая кори у жителей республики после их посещения Монголии. По данным случаям организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, включая вакцинацию подлежащих лиц, медицинское наблюдение.

Корь – это высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется острым началом с высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и появлением характерной пятнисто-папулёзной сыпи на кожных покровах.

При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта, которые могут привести к летальному исходу. Специфического лечения кори нет.

Единственной эффективной мерой профилактики кори является иммунизация. В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация проводится в 1 год, ревакцинация - в 6 лет.

Если иммунизация не проведена в этом возрасте, она проводится двукратно в любом возрасте до 35 лет, а для лиц из групп риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы) - до 55 лет.

- Просим всех проверить данные о прививках против кори и при их отсутствии сделать прививки себе, своим детям в медицинских организациях по месту жительства, тем самым защититься от этой болезни. После возвращения из Монголии при появлении симптомов заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить ему о факте пребывания в другой стране, - сказали в Роспотребнадзоре Бурятии.

Фото: loon.site