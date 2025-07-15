Общество 15.07.2025 в 17:01
«До концерта несколько часов, а инструментов нет»
Гитары новосибирской группы «Рви меха - Оркестр» потеряли в «Шереметьево»
Текст: КП-Новосибирск
Гастрольный тур новосибирской группы «Рви меха - Оркестр» мог бы стать сценарием для тревел-комедии. За одни только сутки музыканты успели застрять в туалете поезда, промчаться по трассе со скоростью 150 км/ч, потерять весь инструментальный багаж и сыграть концерт в Москве на чужих гитарах. Основатель группы Александр Петенев рассказал о поездке КП-Новосибирск.
Началось все с того, что на заправке перед выездом в Омск Александр забыл пистолет в бензобаке.
— Слышу щелчок, думаю: ну, всё, приехали. Поворачиваюсь — пистолет оторвался. Попытался его аккуратно поставить обратно, под колонкой — лужа, но вроде обошлось. Просто станция отключилась, — рассказывает он.
Следующая история случилась уже в поезде. В пути заела защёлка в туалете — и именно в тот момент, когда туда зашёл фронтмен группы. Выйти самостоятельно не удалось: дверь пришлось вскрывать с помощью слесаря. На всё ушло полтора часа.
— Это напоминало устранение аварии на космическом корабле, — вспоминает Петенев.
В Омске, за пять минут до выхода на сцену, музыканты узнают: рейс в Москву отменён. Единственный шанс успеть на московский концерт — вылететь из Новосибирска. За 15 минут они находят водителя микроавтобуса, который соглашается везти их ночью 600 км до Толмачёво.
— Местами ехали под 150 км в час, — говорит Александр. — Мы не спали и толком не ели уже двое суток.
Приехав в аэропорт, музыканты выяснили, что рейс задерживают на два часа. Но это, как оказалось, была меньшей из проблем: гитары музыкантов потеряли в Шереметьево. Пока музыканты писали заявления о пропаже багажа, до концерта оставалось несколько часов.
— Думаю, ну, если мы в два часа ночи нашли трансфер за 15 минут, значит, карма у нас прокачана, — шутит Александр.
На площадке новосибирских музыкантов выручили коллеги: московская группа одолжила им свои инструменты.
— Нас поддерживали друзья, знакомые — настоящая семья, — вспоминает солист.
Сразу после концерта пришла новость: багаж найден. Но утром, когда музыканты приехали за гитарами, выяснилось, что инструменты уже отправили обратно в Новосибирск. После нескольких часов выяснений, где все-таки багаж, инструментами всё же обнаружили.
— Это была, конечно, настоящая одиссея, — смеется Александр Петенев.
Началось все с того, что на заправке перед выездом в Омск Александр забыл пистолет в бензобаке.
— Слышу щелчок, думаю: ну, всё, приехали. Поворачиваюсь — пистолет оторвался. Попытался его аккуратно поставить обратно, под колонкой — лужа, но вроде обошлось. Просто станция отключилась, — рассказывает он.
Следующая история случилась уже в поезде. В пути заела защёлка в туалете — и именно в тот момент, когда туда зашёл фронтмен группы. Выйти самостоятельно не удалось: дверь пришлось вскрывать с помощью слесаря. На всё ушло полтора часа.
— Это напоминало устранение аварии на космическом корабле, — вспоминает Петенев.
В Омске, за пять минут до выхода на сцену, музыканты узнают: рейс в Москву отменён. Единственный шанс успеть на московский концерт — вылететь из Новосибирска. За 15 минут они находят водителя микроавтобуса, который соглашается везти их ночью 600 км до Толмачёво.
— Местами ехали под 150 км в час, — говорит Александр. — Мы не спали и толком не ели уже двое суток.
Приехав в аэропорт, музыканты выяснили, что рейс задерживают на два часа. Но это, как оказалось, была меньшей из проблем: гитары музыкантов потеряли в Шереметьево. Пока музыканты писали заявления о пропаже багажа, до концерта оставалось несколько часов.
— Думаю, ну, если мы в два часа ночи нашли трансфер за 15 минут, значит, карма у нас прокачана, — шутит Александр.
На площадке новосибирских музыкантов выручили коллеги: московская группа одолжила им свои инструменты.
— Нас поддерживали друзья, знакомые — настоящая семья, — вспоминает солист.
Сразу после концерта пришла новость: багаж найден. Но утром, когда музыканты приехали за гитарами, выяснилось, что инструменты уже отправили обратно в Новосибирск. После нескольких часов выяснений, где все-таки багаж, инструментами всё же обнаружили.
— Это была, конечно, настоящая одиссея, — смеется Александр Петенев.
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