Бурятия оказалась на пороге долгового кризиса

Население нашей республики перестает занимать у банков, ведь в условиях нарастающих рисков в экономике непогашенные кредиты становятся весьма опасным фактором. Тем более что инфляция - основной критерий, осложняющий обслуживание кредитов, который будет только усиливаться этой осенью. Эксперты полагают, что эпоха дешевого рубля заканчивается: экспортерам и правительству страны выгоден слабый рубль, и они будут работать в этом направлении. Стоимость импорта увеличится, цены вырастут, но это может повлечь рост числа банкротств домохозяйств в Бурятии.В июне 2025 года население республики оформило кредитов на 11,7 млрд рублей. Для сравнения, в июне прошлого года - 18,1 млрд рублей. Снижение составило -54,7%. Задолженность же за год выросла с 218,7 млрд рублей до 230,8 млрд. Причем особо тревожным выглядит рост просроченной задолженности в регионе - с 7,6 до 8,9 млрд рублей.Иначе говоря, все разговоры о якобы каком-то росте доходов населения не имеют под собой никаких оснований. Какая-то категория выиграла с 2022 года (ВПК и то, что крутится вокруг них. - Прим. ред.), но большая часть населения пострадала… Прежде всего из-за огромного роста цен, вызванного различными обстоятельствами в экономике страны.- Рост задолженности населения республики связан исключительно с падением доходов, вызванных обесценением рубля, несмотря на высокую ставку Центробанка, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - Инфляция, прежде всего продовольственная, а также рост цен в ЖКХ сильнее всего ударяет по потребителям Бурятии, в результате чего многие семьи, взявшие кредиты, уже не в состоянии их обслуживать. А те, чья кредитная нагрузка не столь велика, не берут новые кредиты.То, что именно высокая потребительская инфляция и ничего более приводит к невозможности вовремя обслуживать кредиты, доказывает тот факт, что даже на жизненно важные вещи люди зачастую не могут собрать деньги. Как сообщает портал Forbes, каждый третий житель страны пожаловался на сложности с покупкой лекарств из-за нехватки денег и отсутствия препаратов.По данным исследования, в 2024 году треть россиян (34%. - Прим. ред.) не смогли приобрести необходимые им лекарства. Более половины из них (54%. - Прим. ред.) указали, что у них не хватило денег, остальные не нашли нужный препарат в сети. При этом 75% опрошенных отметили существенный рост цен на лекарства за последний год. Такие данные приводятся в исследовании Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.Как отмечает Анатолий Масловский, поскольку в экономике назревает мощная девальвация рубля и связанная с этим еще большая инфляция на импортные товары, это может дополнительно осложнить обслуживание кредитов к концу 2025 года.Однако заметим, что с начала текущего года российский рубль поднялся по отношению к доллару почти на 45%.При этом назывались главные факторы, который способствовали укреплению рубля. Это высокая ставка Центробанка, снижение импортных закупок товаров и в целом сильные показатели торгового баланса. В начале года действительно импорт товаров и услуг был сильно ниже прошлогодних показателей. Однако к весне 2025 года импортеры и население начали закупку подешевевших импортных товаров и услуг (туристических). Так, к маю баланс восстановился.Что держит рубль на столь высоких уровнях - одному богу известно. Все хотят, чтобы он упал, а он не падает. Игроки, в том числе население, не хотят покупать доллары, подпитывая спрос и курс. Если в стране бакс, условно говоря, никому не нужен, как он может вырасти до 100 рублей и выше? Здесь много иррационального и непредсказуемого.Но, по словам Анатолия Масловского, уповать на то, что рубль и дальше будет демонстрировать «крепость и упругость», самонадеянно.Осенью или к концу года весьма вероятны риски взрывной девальвации рубля, если платежный баланс ухудшится и изменятся рыночные настроения. Этому может способствовать планируемое снижение Центробанком ключевой ставки и, как следствие, снижение доходности депозитов в банках. Все может произойти очень быстро, что выведет на рынок покупки валюты триллионы рублей, если экономическая ситуация в стране резко ухудшится и население будет перевкладываться в доллары и золото, надеясь спасти нажитое. Ведь перспективы у экономики в целом весьма удручающие - экспортные доходы снижаются, а расходы растут.При этом резервы страны тают, и, при усилении санкций и падении цен на нефть, может возникнуть ситуация, когда деньги в стране элементарно закончатся. Как закончились в конце эпохи СССР. К чему это привело, мы знаем.- Не устаю повторять: не берите потребительские кредиты, а если уже взяли, изыскивайте возможности для того, чтобы погасить их, ведь остаться с высокой кредитной нагрузкой не самый хороший вариант на фоне весьма вероятного этой осенью обострения экономического кризиса, - резюмировал Анатолий Масловский.По его словам, к концу года будет сложно всем, но особенно тем, чья кредитная нагрузка будет высока. Поэтому важно подстелить соломку и, пока не поздно, найти дополнительные источники дохода.