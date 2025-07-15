Общество 15.07.2025 в 17:48

В Мухоршибирскую больницу пришло новое оборудование

Они будут распределены в фельдшерские пункты и врачебные амбулатории района
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Мухоршибирскую больницу пришло новое оборудование

В Мухоршибирскую больницу пришло новое оборудование - спирограф микропроцессорный и системы мониторинга уровня глюкозы (глюкометры). Они будут распределены в фельдшерские пункты и врачебные амбулатории района.

Кроме того, весы для новорожденных поступили в фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории сел Кусоты, Подлопатки, Усть-Алтачей, Гашей, Никольск и в детскую консультацию ЦРБ. Новые ЭКГ-аппараты закупили для хирургического, неврологического, терапевтического отделений, пункт скорой медицинской помощи ЦРБ, а также в медицинские учреждения сел: Хошун-Узур, Нарсата, Бом, Кусоты, Куготы, Гашей, Хонхолой.

- Благодаря участию Мухоршибирской районной больницы в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь» укрепляется материально-техническая база лечебных учреждений. И это создает комфортные условия, как для сотрудников, так и для наших пациентов, повышается доступность медицинского обслуживания, соответственно уровень и качество обслуживания населения, - рассказала главная медицинская сестра Мухоршибирской Центральной больницы Галина Потехина.

В прошлом году также существенно обновилось оборудование врачебных кабинетов и обновился автопарк Мухоршибирской ЦРБ.

Напомним, в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» продолжится работа по повышению качества и доступности оказания медицинской помощи населению за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях.

 

Фото: правительство Бурятии

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