Общество 16.07.2025 в 09:00

Школа выживания

Настоящий ученик сельской школы должен быть готов ко всему!
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Текст: Номер один
Школа выживания

В том числе к антисанитарным условиям во время приема пищи. В одной из сельских школ Бурятии активно практиковали суровый подход к кормлению детей. Но эту «инновационную» методику пресекла прокуратура. Которая не увидела в этом ничего закаляющего.

Дело было в Мухоршибирском районе. Сотрудники прокуратуры решили заглянуть в школьную столовую. И увиденное их вовсе не обрадовало.

«В пищеблоках при приготовлении горячего питания используется ненадлежащая посуда. Персонал готовит пищу без одноразовых перчаток, а уборочный инвентарь расположен рядом со столом для чистой посуды. Дезинфицирующие средства находятся на столе для выдачи еды, контейнеры для отходов не оборудованы крышками, столовая мебель имеет дефекты покрытия, что препятствует ее дезинфекции», - перечислили выявленные нарушения в надзорном ведомстве.

В общем, виновные получили штрафы и, хочется верить, сделали выводы. Но в чем тут дело на самом деле? Это обычная безалаберность? Или подготовка будущих суперсолдат?

Представьте: повзрослевшие мухоршибирские школьники, способные переваривать любые вещества (спасибо школьной столовке) могут выживать в любых условиях и превращаются в сверхэлитное подразделение, как в американских фильмах!

Ну или просто гастрит…

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