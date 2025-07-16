Общество 16.07.2025 в 09:36

Рыбакам из Бурятии понадобилась помощь спасателей

Сильный ветер не давал им причалить к берегу
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Текст: Елена Кокорина
Рыбакам из Бурятии понадобилась помощь спасателей

Поздним вечером 15 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал о помощи. Сильным ветром на озере Гусиное в Селенгинском районе унесло лодку с двумя рыбаками. На место немедленно выехала группа спасателей в составе 3-х человек и 2-х единиц техники.

- Благодаря их оперативной и слаженной работе, лодка с рыбаками была обнаружена. Мужчины в удовлетворительном состоянии были доставлены на берег. От медицинской помощи они отказались, - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО ЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Елена Кокорина

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