Рыбакам из Бурятии понадобилась помощь спасателей

Поздним вечером 15 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступил сигнал о помощи. Сильным ветром на озере Гусиное в Селенгинском районе унесло лодку с двумя рыбаками. На место немедленно выехала группа спасателей в составе 3-х человек и 2-х единиц техники.

- Благодаря их оперативной и слаженной работе, лодка с рыбаками была обнаружена. Мужчины в удовлетворительном состоянии были доставлены на берег. От медицинской помощи они отказались, - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО ЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Елена Кокорина