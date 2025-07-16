Общество 16.07.2025 в 09:53

73-летняя улан-удэнка перевела мошенникам более 7 млн рублей

Женщина осталась не только без денег, но и без квартиры
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Текст: Елена Кокорина
73-летняя улан-удэнка перевела мошенникам более 7 млн рублей

Самый крупный ущерб от действий мошенников был зафиксирован в Улан-Удэ в минувшие выходные. 73-летняя горожанка, поверив аферистам, потеряла более 7 миллионов рублей.

В марте 2025 года на домашний номер пенсионерки позвонил лже-сотрудник «Энергосбыта».

- Он сообщил, что по месту её проживания будет производиться замена счетчиков, а для их установки необходимо продиктовать код из смс. Спустя некоторое время женщине вновь позвонили. Мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, сообщил, что ранее с ней связывались мошенники и пояснил, что для предотвращения кражи денежных средств с её счетов надо перевести все сбережения на «безопасный счет», - рассказали в полиции республики.

Следуя его инструкциям, пенсионерка пошла в отделение банка и сняла со счёта 1,5 млн рублей, пояснив сотрудникам, что планирует выкупить долю в квартире у племянницы. На следующий день женщина получила деньги наличными и перевела всю сумму мошенникам.

- Далее гражданка сняла миллион рублей в другом банке, пояснив сотрудникам ту же цель снятия, и также перевела деньги на счета мошенников. 12 марта женщина по указанию злоумышленников снова посетила отделение банка и отправила переводом 450 тысяч рублей личных сбережений. 17 марта аферист сообщил о наложенном штрафе в размере 1,5 млн рублей, который также необходимо было оплатить. Испугавшись, женщина сняла наличные примерно на сумму 600 тысяч рублей и снова перевела деньги, однако подробности перевода пенсионерка не вспомнила, - сообщают в МВД.

После перевода всех денежных средств, мошенник сообщил, что её квартиру пытаются продать преступники и предложил в помощь риэлтора, которая оценила квартиру в 5 млн рублей. Женщина выставила квартиру на продажу и в июне получила звонок от покупателя. 2 июля квартира была фактически продана, 5 млн рублей поступили на счёт пенсионерки, которые она 8 июля по указанию злоумышленников перевела на их счета.

Окончательно пенсионерка осознала, что стала жертвой обмана, лишь когда к ней явились новые владельцы квартиры с требованием освободить жильё. По совету всё того же лже-сотрудника ФСБ, она обратилась в полицию. Общий материальный ущерб составил более 7 155 000 рублей.

Фото: loon.site

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