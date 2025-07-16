В Бурятии цена на морковь и свеклу рекордно выросла вслед за картошкой

В Бурятии продолжает разгораться пожар продовольственной инфляции. С января 2025 года по июль стоимость моркови выросла на 62,6%, а свёклы — на 62,4%, следует из данных Росстата. В Бурятии морковь подорожала в этих же пределах - с 55 рублей - до 89 рублей (рост на 62%). Свекла - с 50 рублей до 83 рублей за килограмм (рост на 66%).

В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств рекордное подорожание моркови и капусты объяснили тем, что их в основном производят малые формы хозяйствования. Торговые сети отказывались заключать с ними контракты и фермеры начали сокращать посевные площади под овощи «борщевого» набора, отметили в организации.

- Продовольственная инфляция в республике бьет по самым незащищенным слоям населения, прежде всего пенсионерам и бюджетникам, - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Думнов.

Фото: loon.site