Газетная бумага может закончиться

В России могут начать массово останавливаться предприятия лесопромышленного комплекса из-за санкций и прекращения экспорта в Европу и укрепления рубля. Об этом сообщила Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности в письме в Минпромторг с просьбой о вмешательстве.

Сейчас отрасль, как отмечается в документе, переживает один из самых сложных периодов в современной истории — предприятия становятся убыточными и ложатся на бок. Если тенденция сохранится, выпуск бумаги в стране будет прекращён.

Как сообщает «Коммерсант», в этом году ухудшилась ситуация в целлюлозно-бумажной промышленности из-за укрепления курса рубля (за первое полугодие к доллару рост составил 22%), что критично для экспортно ориентированных компаний, сохранения высокой ключевой ставки Центробанка, а также роста фискальной нагрузки (ставка налога на прибыль выросла с 20% до 25%). Помимо этого, в компаниях указывают на снижение спроса на внутреннем рынке и последовавшее падение цен, а также на сложности работы в Китае, где на фоне торговой войны с США снижается бизнес-активность и сохраняется стагнация в строительном секторе.

В результате, говорится в письме, предприятия ЦБП становятся убыточными и теряют свою конкурентоспособность. При сохранении этих негативных тенденций во втором полугодии велика вероятность остановки промышленных производств, отмечается в документе. В связи с этим лесопромышленники предлагают сформировать на площадке Минпромторга оперативный штаб по мониторингу ситуации и выработке шагов по нормализации состояния отрасли.

Фото: loon.site