Великого поэта в Улан-Удэ пришлось поливать из шланга

Сегодня утром сотрудники Комбината по благоустройству провели тщательную очистку памятника Александру Пушкину. Монумент был бережно обработан активной пеной.

- Памятник очищают по мере загрязнения. Последний раз помывка проводилась в день рождения Пушкина — 6 июня, - прокомментировали в мэрии города.

Напомним, что 6 июня в России отметили Пушкинский день и День русского языка. В 2025 году исполнилось 220 лет со дня рождения великого поэта.

Фото: Елена Кокорина