Общество 16.07.2025 в 10:27
Великого поэта в Улан-Удэ пришлось поливать из шланга
Памятник Пушкину коммунальщики вновь отмывали от голубиного помёта
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром сотрудники Комбината по благоустройству провели тщательную очистку памятника Александру Пушкину. Монумент был бережно обработан активной пеной.
- Памятник очищают по мере загрязнения. Последний раз помывка проводилась в день рождения Пушкина — 6 июня, - прокомментировали в мэрии города.
Напомним, что 6 июня в России отметили Пушкинский день и День русского языка. В 2025 году исполнилось 220 лет со дня рождения великого поэта.
Фото: Елена Кокорина
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