Общество 16.07.2025 в 10:41
Медведь в Бурятии заделался блогером и позировал на камеру
Любопытными кадрами поделились в Тункинском нацпарке
Текст: Елена Кокорина
В минувшие выходные в Тункинском национальном парке медведь не очень умело позировал на камеру, потому что фотоловушка зафиксировала крупным планом лишь один его глаз.
- Продолжаем изучать фото- и видео материалы с учёта медведей Тункинского национального парка. Вот ещё один интересный кадр от нашего блогера. Медведь решил попозировать перед камерой, но получилось немного необычно — виден всего лишь один глаз. Может, мишка проверял, хорошо ли работает камера? Или хотел загадочно улыбнуться своим фанатам, кто знает… Но одно ясно точно – даже такие случайные кадры делают изучение природы очень увлекательным занятием, - пишут в группе Тункинского нацпарка.
Фото: Тункинский нацпарк
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