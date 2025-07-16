Медведь в Бурятии заделался блогером и позировал на камеру

В минувшие выходные в Тункинском национальном парке медведь не очень умело позировал на камеру, потому что фотоловушка зафиксировала крупным планом лишь один его глаз.

- Продолжаем изучать фото- и видео материалы с учёта медведей Тункинского национального парка. Вот ещё один интересный кадр от нашего блогера. Медведь решил попозировать перед камерой, но получилось немного необычно — виден всего лишь один глаз. Может, мишка проверял, хорошо ли работает камера? Или хотел загадочно улыбнуться своим фанатам, кто знает… Но одно ясно точно – даже такие случайные кадры делают изучение природы очень увлекательным занятием, - пишут в группе Тункинского нацпарка.

Фото: Тункинский нацпарк