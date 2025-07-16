Общество 16.07.2025 в 11:20

У жительницы Бурятии арестовали автомобиль из-за долгов по налогам

Сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
У жительницы Бурятии арестовали автомобиль из-за долгов по налогам

В Бурятии судебные приставы арестовали автомобиль местной жительницы. Ее задолженность по налоговым платежам составила свыше 700 тысяч рублей.

- После возбуждения исполнительного производства должница не предпринимала никаких попыток исполнить решение суда. Из-за этого были арестованы её банковские счета, а сама женщина ограничена в праве выезда за пределы РФ. Поскольку требования судебных приставов были проигнорированы, был арестован принадлежащий женщине на праве собственности автомобиль «Honda Odyssey», - рассказали в УФССП по республике.

В случае, если должница в ближайшее время не оплатит накопившуюся задолженность перед государством, автомобиль будет передан на реализацию. Вырученные средства будут перечислены в счет погашения долга, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

 

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