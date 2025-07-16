Общество 16.07.2025 в 12:13

В Улан-Удэ будут ремонтировать железнодорожный переезд

Из-за этого движение по нему ограничат
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут ремонтировать железнодорожный переезд
Фото: архив «Номер один»
На железнодорожном переезде «Почтовый» в Улан-Удэ в ночь с 16 на 17 июля будут проводить работы по асфальтированию. В связи с этим движение транспорта с 23:00 до 6:00 будет осуществляться по одной из двух полос, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - обратились к водителям железнодорожники.
Теги
переезд

Все новости

Водитель пошел на обгон
16.07.2025 в 12:26
В Улан-Удэ будут ремонтировать железнодорожный переезд
16.07.2025 в 12:13
Подросток из Улан-Удэ попал в больницу после ДТП
16.07.2025 в 12:08
На сельской дороге в Бурятии перевернулась иномарка
16.07.2025 в 11:48
В Бурятии пьяный подросток за рулём врезался в дерево
16.07.2025 в 11:39
В Улан-Удэ пропали дети
16.07.2025 в 11:29
В Улан-Удэ прохожие нашли гранату
16.07.2025 в 11:22
У жительницы Бурятии арестовали автомобиль из-за долгов по налогам
16.07.2025 в 11:20
В Улан-Удэ разыскивают женщину с татуировкой
16.07.2025 в 10:54
Медведь в Бурятии заделался блогером и позировал на камеру
16.07.2025 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

Читайте также
У жительницы Бурятии арестовали автомобиль из-за долгов по налогам
Сумма задолженности превысила 700 тысяч рублей
16.07.2025 в 11:20
Медведь в Бурятии заделался блогером и позировал на камеру
Любопытными кадрами поделились в Тункинском нацпарке
16.07.2025 в 10:41
Великого поэта в Улан-Удэ пришлось поливать из шланга
Памятник Пушкину коммунальщики вновь отмывали от голубиного помёта
16.07.2025 в 10:27
Газетная бумага может закончиться
Лесопромышленники предупредили правительство о массовой остановке производств
16.07.2025 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru