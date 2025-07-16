В Улан-Удэ будут ремонтировать железнодорожный переезд

На железнодорожном переезде «Почтовый» в Улан-Удэ в ночь с 16 на 17 июля будут проводить работы по асфальтированию. В связи с этим движение транспорта с 23:00 до 6:00 будет осуществляться по одной из двух полос, сообщили в пресс-службе ВСЖД.«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - обратились к водителям железнодорожники.